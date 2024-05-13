У Дніпрі частково відкрили сходи пішохідного мосту на Монастирський острів

У Дніпрі наполовину завершили ремонт сходів пішохідного мосту на Монастирський острів.

У Дніпрі ремонтують міст на Монастирський острів. Роботи розпочали місяць тому і вже встигли відкрити одну частину сходів – з лівого боку.

Загальна площа сходів — близько 180 метрів квадратних, йдеться в публікації Департаменту благоустрою та інфраструктури у Дніпрі.

Треба відремонтувати ще дві частини сходів, після чого почнуть очищувати та фарбувати металеві конструкції.

Дерев’яні сходи, споруджені ще у 2007 році, кожного року потребували заміни, тому цього року ми обрали композитний матеріал для їхнього ремонту, що подовжить їхню експлуатацію”, — йдеться у повідомленні.

Цю переправу вже відкрили після ремонту.

Цю сторону ще треба ремонтувати.

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