У Дніпровському районі під час пожежі опіки отримала 76-річна бабуся

Сьогодні 13 травня, до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу на території садового товариства “Медик” селища Зелений Гай Сурсько-Литовської сільської територіальної громади Дніпровського району.
Приїхавши на місце інциденту, рятувальники побачили, що вогнем охоплена одноповерхова металева споруда на загальній площі 40 кв.м. За годину пожежу ліквідували.
Опіки отримала 76-річна бабуся, яка була поруч з місцем пожежі. Постраждалу госпіталізовано до лікувального закладу.
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