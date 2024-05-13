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У Дніпровському районі під час пожежі опіки отримала 76-річна бабуся

Сьогодні 19:23
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У Дніпровському районі під час пожежі постраждала пенсіонерка.

Новости Днепра про У Дніпровському районі під час пожежі опіки отримала 76-річна бабуся

Сьогодні 13 травня, до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу на території садового товариства “Медик” селища Зелений Гай Сурсько-Литовської сільської територіальної громади Дніпровського району.

Приїхавши на місце інциденту, рятувальники побачили, що вогнем охоплена одноповерхова металева споруда на загальній площі 40 кв.м. За годину пожежу ліквідували.

Опіки отримала 76-річна бабуся, яка була поруч з місцем пожежі. Постраждалу госпіталізовано до лікувального закладу.

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Новости Днепра про У Дніпровському районі під час пожежі опіки отримала 76-річна бабусяУкраїнська

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