У Дніпровському районі під час пожежі опіки отримала 76-річна бабуся

У Дніпровському районі під час пожежі постраждала пенсіонерка.

Сьогодні 13 травня, до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу на території садового товариства “Медик” селища Зелений Гай Сурсько-Литовської сільської територіальної громади Дніпровського району.

Приїхавши на місце інциденту, рятувальники побачили, що вогнем охоплена одноповерхова металева споруда на загальній площі 40 кв.м. За годину пожежу ліквідували.

Опіки отримала 76-річна бабуся, яка була поруч з місцем пожежі. Постраждалу госпіталізовано до лікувального закладу.

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