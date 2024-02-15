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  • Как раньше выглядела разрушенная ныне водно-спортивная станция в парке Сагайдак в Днепре (ФОТО)

Как раньше выглядела разрушенная ныне водно-спортивная станция в парке Сагайдак в Днепре (ФОТО)

Сегодня 14:43
просмотров

Нынешний парк Сагайдак открыли в Днепре в начале 1950-х годов. На его территории было несколько спортивных и детских площадок, летний театр, танцпол и даже читальный зал. На пляже могли отдыхать все желающие. Тут же была водно-спортивная база, которую содержал завод им. Карла Либкнехта.

Новости Днепра про Как раньше выглядела разрушенная ныне водно-спортивная станция в парке Сагайдак в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше выглядела водно-спортивная база в парке Сагайдак.

Водно-спортивную базу им. завода Карла Либкнетха построили в 1952 году. Тут проводились различные соревнования по всем видам водного спорта. Тут не только тренировались спортсмены, но и были различные кружки для детей и подростков. Также от станции регулярно ходили морские трамвайчики.

Новости Днепра про Как раньше выглядела разрушенная ныне водно-спортивная станция в парке Сагайдак в Днепре (ФОТО)

«В 1968 году я на этой станции учился на радиотелемастера. В одной из комнат на верхних этажах был наш радиокласс. Между занятиями мы выходили на балкон. На Днепре  плавали парусники, байдарки и вид на город был прекрасный», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Владимир Фарионов.

Новости Днепра про Как раньше выглядела разрушенная ныне водно-спортивная станция в парке Сагайдак в Днепре (ФОТО)

Спортсмены называли базу по-простому «карлганка».

«Мы с родителям часто ходили на водную станцию смотреть соревнования на воде. Очень красиво было, такие беленькие парусники. А еще нас со станции отправляли в лагерь от завода Карла Либкнехта на катере. Так здорово было»,  — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Ирина Нагаец.

Новости Днепра про Как раньше выглядела разрушенная ныне водно-спортивная станция в парке Сагайдак в Днепре (ФОТО)

В 1990-х годах завод уже не мог позволить себе выделять средства на содержание базы и парка. Станция постепенно приходила в упадок пока в 2010 году она не была снесена окончательно. Сейчас на ее месте находится другое здание.

фото: А. Шкаев, семья Ткаленко, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», блог А. Костюка.

 

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Новости Днепра про Как раньше выглядела разрушенная ныне водно-спортивная станция в парке Сагайдак в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как раньше выглядела разрушенная ныне водно-спортивная станция в парке Сагайдак в Днепре (ФОТО)Русский

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