Как раньше выглядела разрушенная ныне водно-спортивная станция в парке Сагайдак в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше выглядела водно-спортивная база в парке Сагайдак.
Водно-спортивную базу им. завода Карла Либкнетха построили в 1952 году. Тут проводились различные соревнования по всем видам водного спорта. Тут не только тренировались спортсмены, но и были различные кружки для детей и подростков. Также от станции регулярно ходили морские трамвайчики.
«В 1968 году я на этой станции учился на радиотелемастера. В одной из комнат на верхних этажах был наш радиокласс. Между занятиями мы выходили на балкон. На Днепре плавали парусники, байдарки и вид на город был прекрасный», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Владимир Фарионов.
Спортсмены называли базу по-простому «карлганка».
«Мы с родителям часто ходили на водную станцию смотреть соревнования на воде. Очень красиво было, такие беленькие парусники. А еще нас со станции отправляли в лагерь от завода Карла Либкнехта на катере. Так здорово было», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Ирина Нагаец.
В 1990-х годах завод уже не мог позволить себе выделять средства на содержание базы и парка. Станция постепенно приходила в упадок пока в 2010 году она не была снесена окончательно. Сейчас на ее месте находится другое здание.
фото: А. Шкаев, семья Ткаленко, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», блог А. Костюка.
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