Де майбутні абітурієнти Дніпра можуть пройти демонстраційний НМТ та як це зробити: інструкція

Цього року для вступу до вузу випускники шкіл складатимуть Національний мультипредметний тест або просто НМТ. Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційний варіант тестів. Пройти їх і таким чином підготуватися до майбутніх «іспитів» може будь-хто.

Журналісти dnepr.info дізналися, де можна переглянути демонстраційний варіант НМТ.

Де подивитися тест НМТ 2024

Перше, що потрібно зробити, – зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти. З правого боку і буде вкладка під назвою «НМТ-2024: оприлюднено демонстраційні варіанти». Це і є тест.

У розділі їх кілька. Кожен завантажено окремим файлом. Таким чином, їх можна завантажити на власний компьютер та проходити у зручний час.

Наприкінці кожного файлу є правильні відповіді для самоперевірки.

Також пройти тест можна на порталі Всеукраїнської школи онлайн. Для цього необхідно створити особистий кабінет. У цьому випадку якість проходження демонстраційного НМТ перевірить машину та надішле результати до кабінету та на пошту.

Скільки буде тривати НМТ 2024

Цього року на тестування НМТ складається із двох частин і проводитиметься в один день. Перша частина триватиме 120 хвилин. Після її проходження у абітурієнтів буде можливість відпочити 20 хвилин, а потім знову розпочнеться новий блок питань. На нього також виділяється 120 хвилин. Тобто загалом сумарно на проходження НМТ необхідно витратити 240 хвилин або 4 години.

За цей час школяр зможе здати 4 предмети: 3 необхідні та 1 додатковий. На кожен приділяється 60 хвилин.

Серед обов’язкових предметів: українська мова, математика та історія України. На вибір можна здати українську літературу, іноземну мову, біологію, фізику, хімію та географію.

Коли проходитиме НМТ 2024

2024 року НМТ випускники зможуть здати з 14 травня по 19 липня. Спочатку проходитиме основна сесія, потім додаткова.

Що буде, якщо не здати НМТ

Якщо школяр не здав НМТ, атестат про здобуття повної загальної середньої освіти він все одно отримає. Але без результатів тестування він не зможе вступити до більшості українських вишів. Але він зможе піти вчитися до коледжу чи приватного університету, де не потрібні результати тесту. Також без НМТ можна вступити на художні та спортивні спеціальності.

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