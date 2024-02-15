Де майбутні абітурієнти Дніпра можуть пройти демонстраційний НМТ та як це зробити: інструкція

Журналісти dnepr.info дізналися, де можна переглянути демонстраційний варіант НМТ.
Перше, що потрібно зробити, – зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти. З правого боку і буде вкладка під назвою «НМТ-2024: оприлюднено демонстраційні варіанти». Це і є тест.
У розділі їх кілька. Кожен завантажено окремим файлом. Таким чином, їх можна завантажити на власний компьютер та проходити у зручний час.
Наприкінці кожного файлу є правильні відповіді для самоперевірки.
Також пройти тест можна на порталі Всеукраїнської школи онлайн. Для цього необхідно створити особистий кабінет. У цьому випадку якість проходження демонстраційного НМТ перевірить машину та надішле результати до кабінету та на пошту.
Цього року на тестування НМТ складається із двох частин і проводитиметься в один день. Перша частина триватиме 120 хвилин. Після її проходження у абітурієнтів буде можливість відпочити 20 хвилин, а потім знову розпочнеться новий блок питань. На нього також виділяється 120 хвилин. Тобто загалом сумарно на проходження НМТ необхідно витратити 240 хвилин або 4 години.
За цей час школяр зможе здати 4 предмети: 3 необхідні та 1 додатковий. На кожен приділяється 60 хвилин.
Серед обов’язкових предметів: українська мова, математика та історія України. На вибір можна здати українську літературу, іноземну мову, біологію, фізику, хімію та географію.
2024 року НМТ випускники зможуть здати з 14 травня по 19 липня. Спочатку проходитиме основна сесія, потім додаткова.
Якщо школяр не здав НМТ, атестат про здобуття повної загальної середньої освіти він все одно отримає. Але без результатів тестування він не зможе вступити до більшості українських вишів. Але він зможе піти вчитися до коледжу чи приватного університету, де не потрібні результати тесту. Також без НМТ можна вступити на художні та спортивні спеціальності.
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