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В Украине увеличилось количество миллионеров: сколько их на Днепропетровщине

Сегодня 15:33
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В Украине стало больше миллионеров.

Новости Днепра про В Украине увеличилось количество миллионеров: сколько их на Днепропетровщине

По итогам декларационной налоговой кампании в Украине выросло количество миллионеров. Число украинцев, которые по результатам 2023 года задекларировали годовой доход в сумме более 1 миллиона гривен, – 10,7 тысячи человек.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По состоянию на 1 мая украинцы подали 172 тысяч налоговых деклараций. В них задекларирован годовой доход в объеме 218,5 миллиарда гривен.

«Количество граждан, которые по результатам 2023 года задекларировали годовой доход в сумме более 1 миллиона гривен – 10,7 тысячи человек (+1,2 тысячи человек по сравнению с прошлым годом)», – отметил Гетманцев.

Для сравнения, в 2020 году, по данным Государственной налоговой службы, доходы в размере более 1 млн. гривен задекларировали 1800 украинцев.

Больше всего гривневых миллионеров проживает в Киеве – 702 человека.
На втором месте – Харьковская область – 143 человека.
На третьем – Днепропетровская область – 129 человек.

Доход более чем в 1 миллион в 2023 году задекларировали 459 жителей Днепропетровской области. Таковы результаты кампании по декларированию ГНС за 2023 год.

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