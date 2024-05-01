В Днепре на проспекте Науки пешеходы и водители переводили через дорогу змею (ВИДЕО)

Переползающая дорогу змея спровоцировала небольшую пробку на проспекте Науки.

В Днепре продолжается пик активности гадюк, ужей и других пресмыкающихся. Ранее целые змеиные гнезда видели на Сичеславской Набережной возле воды, но на этот раз змею, переползавшую через оживленную автомобильную дорогу, заметили на проспекте Науки (экс-Гагарина).

Маленькая змея, оказавшаяся посреди автодороги, вызвала вокруг себя незаурядный ажиотаж. И пешеходы, и водители пытались безопасно перевести пресмыкающееся через дорогу.

Тот момент, когда волнуешься за судьбу змеи больше, чем за свою — комментируют видео в днепровских телеграм-каналах.

На видео, которое публикуют в сети, видно, что сначала змею пытался перевести на другую сторону улицы велосипедист. Человек остановился посреди дороги и пренебрегая собственной безопасностью, сигнализировал водителям о том, что на асфальте лежит пресмыкающееся.

Водители приостанавливались и объезжали мужчину. Велосипедист пытался заставить змею быстрее ползти в безопасное место, однако вскоре сдался и сошел с трассы.

Затем судьбой змеи заинтересовались водители, которые остановились посреди дороги, чтобы дать время пресмыкающемуся доползти до пешеходного тротуара.

В конце концов один из автомобилистов нашел перчатку, с помощью которой взял змею и отнес в более безопасное место. Увидеть, как это было можно на видео.

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