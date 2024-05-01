Красный уровень: в Днепре и области снова объявили предупреждение об опасном метеоявлении

Днепровские метеорологи предупреждают о высоком (4 класса), а местами чрезвычайном (5 классе) уровнем пожарной опасности, который ожидают 2-3 мая.
Днепропетровским региональным центром гидрометеорологии в период со 2 по 3 мая на территории Днепра и области объявлено предупреждение о стихийных метеорологических явлениях: по территории Днепропетровской области ожидается высокая (IV класса), местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, — говорится в сообщении.
В частности, чрезвычайная пожарная опасность объявлена в таких городах:
Днепр
Губиниха
Кривой Рог
Лошкоровка
Синельниково
Высокая пожарная опасность сохраняется в следующих населенных пунктах:
В эти дни следует не разжигать огонь на природе и не сжигать сухость.
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