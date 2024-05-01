Красный уровень: в Днепре и области снова объявили предупреждение об опасном метеоявлении

В эти дни следует не разжигать огонь на природе и не сжигать сухость.

Днепропетровским региональным центром гидрометеорологии в период со 2 по 3 мая на территории Днепра и области объявлено предупреждение о стихийных метеорологических явлениях: по территории Днепропетровской области ожидается высокая (IV класса), местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, — говорится в сообщении.

Пасхальная корзинка 2024: цены на популярные продукты в Днепре Уже через несколько дней наступит Пасха, многие захотят пойти в церковь и освятить продукты к праздничному столу. Для некоторых, возможно, это будет первое посещение храма в этот праздник и не все знают, что нужно класть в пасхальную корзину. 2 просмотров