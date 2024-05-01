В Днепровском районе археологи нашли каменную стелу, которой более 3 тысяч лет

Днепропетровщина имеет еще немало загадок. Время от времени археологи и краеведы находят новые артефакты.
Каменную стелу бронзовой епохи обнаружили вблизи поселка Соленого, что в Днепровском районе. Это произошло во время археологической разведки.
Старший научный сотрудник Музея истории Днепра Кирилл Габор нашел артефакт — каменную стелу, возраст которой более 3 тысяч лет. Открытием поделилась краевед в Facebook-сообществе «7 Чудес Солонянщины на Сичеславщине».
«И снова Кирилл Габор разыскал новый экспонат для Солонянского музея! Спасибо, друг, за твой труд, за твой вклад в сохранение и выявление предметов археологического наследия, и за историко-культурное развитие общины! стела периода бронзы! Просматривается голова и плечи», прокомментировала свое сообщение исследовательница истории Татьяна Латай.
Для справки: бронзовая эпоха — культурно-исторический период истории человечества, пришедший на смену энеолиту (медному времени) — переходному периоду после каменного века.
В этот период приступили к массовому изготовлению бронзовых орудий труда и оружия из бронзы. Развивалось кочевое скотоводство, письменность, а также зарождались первые рабовладельческие государства.
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