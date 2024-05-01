Ушел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 10-летнего мальчика

Важна любая информация!

Криворожские правоохранители разыскивают 10-летнего Николая Ефименко.

Известно, что первого мая в период времени с 11:30 до 12:15 мальчик ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 10 лет, среднего телосложения, волосы светлые.

Был одет: синие брюки, салатовая футболка, синие туфли. Может иметь с собой самокат.

Если вы видели Николая или знаете, где он может быть, сообщите об этом по телефонам: (067) 568 90 99 или 102.

Обновлено: мальчика разыскали, с ним все хорошо!

Напомним, ранее мы писали, что 17-летний подросток сбежал от родителей, потому что нашел работу в Днепре.

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