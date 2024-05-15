В ПФ рассказали, кому нужно до 1 июля обратиться за продлением выплат субсидий и льгот

В Пенсионном фонде Украины рассказали, кому из получателей жилищных субсидий и льгот нужно до 1 июля обратиться за продлением выплат.
Так, если вы одновременно соответствуете всем следующим критериям, то вам нужно до 1 июля обратиться за продлением выплат:
Напомним, в соответствии с постановлением Правительства от 08.05.2024 № 521 граждане, которые в 2022 году проживали на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, где структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения не имели возможности осуществлять свои полномочия, и которым льготы и жилищные субсидии выплачивались согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 07.03.2022 № 215 «Об особенностях начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения», для продолжения получения выплат должны до 1 июля 2024 года обратиться в органы Пенсионного фонда Украины с заявлениями о назначении жилищной субсидии или льготы.
Подать заявление и необходимые документы в орган Фонда можно одним из способов:
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