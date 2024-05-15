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  • В ПФ рассказали, кому нужно до 1 июля обратиться за продлением выплат субсидий и льгот

В ПФ рассказали, кому нужно до 1 июля обратиться за продлением выплат субсидий и льгот

Сегодня 09:04
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Важная информация!

Новости Днепра про В ПФ рассказали, кому нужно до 1 июля обратиться за продлением выплат субсидий и льгот

В Пенсионном фонде Украины рассказали, кому из получателей жилищных субсидий и льгот нужно до 1 июля обратиться за продлением выплат.

Так, если вы одновременно соответствуете всем следующим критериям, то вам нужно до 1 июля обратиться за продлением выплат:

  • являетесь получателем жилищно-коммунальной субсидии или льготы;
  • были получателем субсидии или льготы по состоянию на начало полномасштабной агрессии российской федерации 24 февраля 2022 года;
  • проживали (или проживаете) на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;
  • с начала полномасштабной агрессии не обращались в органы социальной защиты населения или Пенсионного фонда Украины за переназначением субсидии или льготы.

Напомним, в соответствии с постановлением Правительства от 08.05.2024 № 521 граждане, которые в 2022 году проживали на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, где структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения не имели возможности осуществлять свои полномочия, и которым льготы и жилищные субсидии выплачивались согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 07.03.2022 № 215 «Об особенностях начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения», для продолжения получения выплат должны до 1 июля 2024 года обратиться в органы Пенсионного фонда Украины с заявлениями о назначении жилищной субсидии или льготы.

Подать заявление и необходимые документы в орган Фонда можно одним из способов:

  • лично — через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • по почте — на адрес органа Фонда;
  • онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или через портал «Дія».

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Новости Днепра про В ПФ рассказали, кому нужно до 1 июля обратиться за продлением выплат субсидий и льготУкраїнська Новости Днепра про В ПФ рассказали, кому нужно до 1 июля обратиться за продлением выплат субсидий и льготРусский

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