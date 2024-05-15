В Кривом Роге мужчина упал с крутого склона: что с ним

14 мая на линию «101» позвонили неравнодушные жители Кривого Рога. Они сообщили, что в Саксаганском районе мужчина упал с крутого склона и нуждается в помощи.
Спасатели прибыли на место происшествия, они спустились к травмированному и с помощью мягких носилок транспортировали мужчину в карету экстренной медицинской помощи.
К спасению привлекли 5 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Источник: пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на пожаре погиб мужчина и еще один получил травмы.
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