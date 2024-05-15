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В Кривом Роге мужчина упал с крутого склона: что с ним

Сегодня 09:42
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Специалисты ГСЧС оказали помощь мужчине.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина упал с крутого склона: что с ним

14 мая на линию «101» позвонили неравнодушные жители Кривого Рога. Они сообщили, что в Саксаганском районе мужчина упал с крутого склона и нуждается в помощи.

Спасатели прибыли на место происшествия, они спустились к травмированному и с помощью мягких носилок транспортировали мужчину в карету экстренной медицинской помощи.

К спасению привлекли 5 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Источник: пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на пожаре погиб мужчина и еще один получил травмы.

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Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина упал с крутого склона: что с нимУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина упал с крутого склона: что с нимРусский

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