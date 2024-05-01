Пішов з дому та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 10-річного хлопчика

Криворізькі правоохоронці розшукують 10-річного Миколу Єфіменка.
Відомо, що першого травня в період часу з 11:30 до 12:15 хлопчик пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 10 років, середньої статури, волосся світле.
Був одягнений: сині штани, салатові футболка, сині туфлі. Може мати з собою самокат.
Якщо ви бачили Миколу чи знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (067) 568 90 99 або 102.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 17-річний підліток втік від батьків, бо знайшов роботу в Дніпрі.
Читайте також:
Автор:
У Дніпропетровській області затримали чоловіка, який розбещував свою 5-річну племінницю.
Днями у Дніпрі зареєстрували випадки небезпечної хвороби - двоє людей…
Робота трамвая планується у вихідні дні з 11:00 до 19:00!
Постраждала лікуватиметься амбулаторно.