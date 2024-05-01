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  • Пішов з дому та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 10-річного хлопчика

Пішов з дому та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 10-річного хлопчика

Сьогодні 13:59
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Новости Днепра про Пішов з дому та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 10-річного хлопчика

Криворізькі правоохоронці розшукують 10-річного Миколу Єфіменка.

Відомо, що першого травня в період часу з 11:30 до 12:15 хлопчик пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся. 

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 10 років, середньої статури, волосся світле.

Був одягнений: сині штани, салатові футболка, сині туфлі. Може мати з собою самокат.

Якщо ви бачили Миколу чи знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (067) 568 90 99 або 102.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 17-річний підліток втік від батьків, бо знайшов роботу в Дніпрі.

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Новости Днепра про Пішов з дому та не повернувся: на Дніпропетровщині розшукують 10-річного хлопчикаУкраїнська

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