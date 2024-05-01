«После Пасхи»: в Воздушных силах ВСУ ответили, когда первые F-16 будут в Украине

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил в эфире канала «Новости Live».
На вопрос ведущего о том, известно ли, когда именно F-16 начнут работать в Украине, Евлаш ответил, что «после Пасхи».
Да, есть – после Пасхи, – ответил с улыбкой спикер ПС.
Однако потом Евлаш заметил, что Воздушные силы не «загадывают все сроки», ведь вероятная дата поставки самолетов уже переносилась несколько раз, поэтому задача ПС работать с тем, что есть в наличии и с тем, что им предоставят.
Мы не отвечаем за поставки напрямую. Это уже вопрос высшего военно-политического руководства. Когда они зайдут в Украину, мы с вами обязательно поговорим об этом, – рассказал Евлаш.
Заметим, что ранее сообщалось, что F-16 должны появиться уже летом 2024 года, однако точной даты не называли.
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Автор:
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе БПЛА
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