«Истребители F-16, вероятно, уже в Украине»: в Воздушных силах ВСУ сделали заявление

На днях американское издание Newsweek опубликовало материал с предположениями, что самолеты F-16, вероятно, уже в Украине.

Как аргумент в статье приводили сбитие нескольких российских самолетов на юге и востоке Украины, а также уничтожение БДК «Новочеркасск» в Крыму.

Эту публикацию позже прокомментировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что опубликованный Newsweek «материал высосан из пальца».

«Истребители F-16, вероятно, уже находятся в Украине — Newsweek, со ссылкой на источники в США”. Серьезно? Зачем тогда я 23 раза включался в прямые эфиры украинских и иностранных медиа, чтобы рассказать о р@шистском корабле и опровергнуть идиотские российские заявления об уничтожении F-16, а также о нецелесообразности их пребывания в Украине на данном этапе? Оставьте в покое! Для кого не убедительно, вот ссылка на Newsweek, где очевидно, что материал высосан из пальца, – написал он.

Напомним, ранее мы писали, что Нидерланды только готовят для передачи Украине первые 18 самолетов F-16.

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