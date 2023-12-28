«Истребители F-16, вероятно, уже в Украине»: в Воздушных силах ВСУ сделали заявление

Как аргумент в статье приводили сбитие нескольких российских самолетов на юге и востоке Украины, а также уничтожение БДК «Новочеркасск» в Крыму.
Эту публикацию позже прокомментировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он подчеркнул, что опубликованный Newsweek «материал высосан из пальца».
«Истребители F-16, вероятно, уже находятся в Украине — Newsweek, со ссылкой на источники в США”. Серьезно? Зачем тогда я 23 раза включался в прямые эфиры украинских и иностранных медиа, чтобы рассказать о р@шистском корабле и опровергнуть идиотские российские заявления об уничтожении F-16, а также о нецелесообразности их пребывания в Украине на данном этапе? Оставьте в покое! Для кого не убедительно, вот ссылка на Newsweek, где очевидно, что материал высосан из пальца, – написал он.
Напомним, ранее мы писали, что Нидерланды только готовят для передачи Украине первые 18 самолетов F-16.
Читайте также:
Автор:
Прогнозы о том, что украинские войска зайдут в оккупированный Крым…
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в среду…
От полученных травм она умерла на месте.
На днях в Днепре на территории частного дома в коммуникационном…
Через три дня наступает новый год. В 2023 году жизнь жителей Днепра менялась от месяца к месяцу: росли цены, повышались тарифы, у пенсионеров менялся размер пенсии.
Важная информация!
Мужчина из Кривого Рога пытался утащить раритетную Библию.
В Днепре свинья помогла поставить на ноги раненого осла из Харькова.
Впечатляет!
В парке Глобы открыли зимний сезон детской железной дороги.
2023 год подходит к концу. Он был богат на разные события, и плохие, и хорошие. Для каждого из жителей Днепра этот год запомнился по-своему. В жизни нашего города в этом году было много происшествий, курьезов, задержаний, трагических событий, часть из…
Прогнозы о том, что украинские войска зайдут в оккупированный Крым летом 2023 года осуществились, поскольку Силы обороны действительно были на полуострове.
Наталья Татаринцева и Женя Кот сообщили, что ждут ребенка.
На ежевику и смородину цены также не маленькие.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!