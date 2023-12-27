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  • Такое бывает редко: в Днепре и области после урагана появилась зимняя радуга (ФОТО)

Такое бывает редко: в Днепре и области после урагана появилась зимняя радуга (ФОТО)

Сегодня 19:33
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После урагана 27 декабря над Днепром, Никополем и Кривым Рогом появилась радуга.

Новости Днепра про Такое бывает редко: в Днепре и области после урагана появилась зимняя радуга (ФОТО)

Днем в небе на Днепропетровщине появились радуги. Видели их в пригороде Днепра, Никополя и Кривого Рога. Жители этих городов начали делиться волшебными фотографиями этого необычного явления в соцсетях.

Заметим, что радуга зимой действительно довольно редкое явление, поскольку радуга не возникает при минусовой температуре. Обычно в декабре, январе и феврале можно увидеть гало.

Это оптическое явление появляется после того, как солнечные лучи преломляются в ледяных кристаллах. Если радуга простирается в небе против Солнца, то гало возникает вокруг него. Радуга ярче, в отличие от гало, которое тусклее.

У радуги в центре – фиолетовый цвет и по периферии – красный цвет, а гало – красный цвет виден ближе к центру. В то же время сегодня было по-весеннему тепло, поэтому, скорее всего, мы видели именно радугу.

Считается, что заметить радугу зимой – хороший знак, обещающий удачу тому, кто успел это увидеть своими глазами. Судя по количеству фото в соцсетях, в области многих будет преследовать успех.

Новости Днепра про Такое бывает редко: в Днепре и области после урагана появилась зимняя радуга (ФОТО)

Новости Днепра про Такое бывает редко: в Днепре и области после урагана появилась зимняя радуга (ФОТО)

Новости Днепра про Такое бывает редко: в Днепре и области после урагана появилась зимняя радуга (ФОТО)

Новости Днепра про Такое бывает редко: в Днепре и области после урагана появилась зимняя радуга (ФОТО)

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Новости Днепра про Такое бывает редко: в Днепре и области после урагана появилась зимняя радуга (ФОТО)Українська Новости Днепра про Такое бывает редко: в Днепре и области после урагана появилась зимняя радуга (ФОТО)Русский

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