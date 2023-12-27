В Днепре возле «Каравана» дерево раздавило авто, а на ж/м Красный Камень ветер «разбросал» мусорные баки (ФОТО)

Так, на Донецком шоссе, возле ТРЦ «Караван», огромное дерево упало на автомобиль Renault и почти раздавило его. Кроме того, ветки повредили кузов грузовика DAF.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Предварительно, никто не пострадал.
Дерево и автомобиль уже убрали с места падения, поврежденная фура все еще стоит на дороге. На месте работают правоохранители. В сторону жилмассива Ломовский затруднено движение.
Сильный ветер наделал беды и в другом районе города. Так, на жилом массиве Красный Камень он «разбросал» мусорные баки – их вынесло аж на дорогу.
Пожалуйста, будьте осторожны, ведь непогода будет бушевать в Днепре и 28, и 29 декабря!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Солнечной Набережной образовалось огромное вонючее озеро (ВИДЕО).
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