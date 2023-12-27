Таке буває рідко: у Дніпрі та області після буревію з’явилася зимова веселка (ФОТО)

Після буревію 27 грудня над Дніпром, Нікополем та Кривим Рогом з'явилася веселка.

Вдень у небі на Дніпропетровщиною з’явилися веселки. Бачили їх у передмісті Дніпра, Нікополі та Кривому Розі. Мешканці цих міст почали ділитися чарівними світлинами цього незвичного явища у соцмережах.

Зауважимо, що веселка взимку дійсно досить рідке явище, позаяк райдуга не виникає при мінусовій температурі. Зазвичай у грудні, січні та лютому можна побачити гало.

Це оптичне явище з’являється після того, як сонячні промені заломлюються в крижаних кристалах. Якщо веселка простягається у небі проти Сонця, то гало виникає навколо нього. Райдуга яскравіша, на відміну від гало, яке тьмяніше.

У веселки в центрі – фіолетовий колір і по периферії – червоний колір, а гало – червоний колір видно ближче до центру. Водночас сьогодні було по-весняному тепло, тому скоріше за все ми бачили саме веселку. Вважається, що помітити веселку взимку – хороший знак, який обіцяє удачу тому хто встиг це побачити на власні очі. Судячи з кількості фото в соцмережах, в області багато кого переслідуватиме успіх.

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