В Днепре 12-летний мальчик пошел в аптеку и потерялся

Мальчика разыскали патрульные и вернули его домой.

Вчера поздно вечером на спецлинию «102» позвонил обеспокоенный мужчина. Он сообщил, что его 12-летний сын пошел в аптеку и уже больше 3 часов не возвращается. Связаться с ним родители не могут, поскольку мальчик забыл телефон дома.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Правоохранители, получив фото пропавшего ребенка, приступили к поискам. Позже один из экипажей заметил похожего по приметам мальчика недалеко от проспекта Поля и остановился, чтобы пообщаться с ним. Как оказалось, это тот, кого разыскивают.

Несовершеннолетний объяснил, что хотел еще немного прогуляться, зашел далеко от дома, а потом понял, что потерялся. Инспекторы доставили мальчика домой и передали его родителям.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области 75-летний дедушка не мог вернуться домой.

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