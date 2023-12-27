В Днепре 12-летний мальчик пошел в аптеку и потерялся

Вчера поздно вечером на спецлинию «102» позвонил обеспокоенный мужчина. Он сообщил, что его 12-летний сын пошел в аптеку и уже больше 3 часов не возвращается. Связаться с ним родители не могут, поскольку мальчик забыл телефон дома.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Правоохранители, получив фото пропавшего ребенка, приступили к поискам. Позже один из экипажей заметил похожего по приметам мальчика недалеко от проспекта Поля и остановился, чтобы пообщаться с ним. Как оказалось, это тот, кого разыскивают.
Несовершеннолетний объяснил, что хотел еще немного прогуляться, зашел далеко от дома, а потом понял, что потерялся. Инспекторы доставили мальчика домой и передали его родителям.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области 75-летний дедушка не мог вернуться домой.
Читайте также:
Автор:
Личность "минера" устанавливают.
В Центре занятости назвали популярные профессии, которые люди выбирают для…
Жители Днепропетровщины могут самостоятельно проверить, сколько должны платить за доставку…
В Синельникове из огня спасали дедушку.
Традиционно зарплату сотрудникам платят два раза в месяц – аванс и остальная часть зарплаты, но многие работодатели предпочитают рассчитываться со своими работниками каждый день по факту за проделанную работу.
По предварительной информации, здесь прорвало канализацию.
Полезная информация!
От полученных травм она умерла на месте.
Самые популярные квартиры для покупки в Днепре – однокомнатные, поскольку они более выгодны в дальнейшем содержании – меньше платить за коммунальные услуги, в частности отопление. А благодаря современному подходу к использованию пространства, при их обустройстве можно такие помещения сделать более…
В Днепре грабитель вторично вернулся в обокравший накануне магазин.
Поздравляем!
В школах Днепра совсем скоро могут появиться полицейские.
Правозащитники обнаружили грубые нарушения в больнице, где лечат заключенных с туберкулезом.
Личность "минера" устанавливают.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!