В Днепре неизвестные угрожали взорвать 10 отделений полиции: нашли ли копы взрывчатку

Во вторник, 26 декабря, неизвестный сообщил о минировании 10 отделений полиции в Днепре.
Правоохранители обследовали 10 объектов и близлежащие территории. К счастью, взрывчатку они не нашли, информация о минировании не подтвердилась.
Важно: если вы заметили подозрительный предмет, не трогайте его, а сразу звоните “101” или “102”!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина угрожал взорвать гранату в доме, где были его маленькие дети.
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