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  • В Днепре неизвестные угрожали взорвать 10 отделений полиции: нашли ли копы взрывчатку

В Днепре неизвестные угрожали взорвать 10 отделений полиции: нашли ли копы взрывчатку

Сегодня 10:20
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Личность "минера" устанавливают.

Новости Днепра про В Днепре неизвестные угрожали взорвать 10 отделений полиции: нашли ли копы взрывчатку

Во вторник, 26 декабря, неизвестный сообщил о минировании 10 отделений полиции в Днепре.

Правоохранители обследовали 10 объектов и близлежащие территории. К счастью, взрывчатку они не нашли, информация о минировании не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, не трогайте его, а сразу звоните “101” или “102”!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина угрожал взорвать гранату в доме, где были его маленькие дети.

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