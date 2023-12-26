Днепряне «разводят» с помощью несуществующих посылок: как не попасть на крючок аферистов

О новой-старой схеме обмана рассказали в Киберполиции.
Злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса. Сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы.
Чтобы не потерять деньги следуйте следующим советам:
При разглашении платежной информации – немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту.
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