Днепряне «разводят» с помощью несуществующих посылок: как не попасть на крючок аферистов

При разглашении платежной информации – немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту.

Чтобы не потерять деньги следуйте следующим советам:

Злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса. Сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы.

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