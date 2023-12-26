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  • Днепряне «разводят» с помощью несуществующих посылок: как не попасть на крючок аферистов

Днепряне «разводят» с помощью несуществующих посылок: как не попасть на крючок аферистов

Сегодня 20:12
просмотров

Аферисты пытаются "развести" людей с помощью фейковых посылок.

Новости Днепра про Днепряне

О новой-старой схеме обмана рассказали в Киберполиции.

Злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса. Сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы.

Чтобы не потерять деньги следуйте следующим советам:

  • не переходите по сомнительным гиперссылкам (даже если очень интересно в чем дело);
  • получайте данные о поступлении посылки на только официальном сайте почтового сервиса или в приложении;
  • проверяйте правильность URL сайта перед вводом конфиденциальных данных — даже малейшее несоответствие может означать, что
  • пользователь попал на фишинговый сайт;
  • заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, необходимую для оплаты;
  • платите деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств;
  • не сообщайте сторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения;

При разглашении платежной информации – немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту.

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