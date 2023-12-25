Нардепы хотят ввести в Украине необычный праздник

Народные депутаты зарегистрировали законопроект, предусматривающий новый праздник в Украине – День благодарения Богу.

В Украине может появиться еще один праздник. 25 декабря нардепы зарегистрировали в Раде законопроект об установлении нового праздничного дня – Дня благодарения Богу.

Деталей о законопроекте пока мало, так как нет ни пояснительной записки, ни других сопроводительных документов. Известно, что над законом работают сразу 15 нардепов вместе со спикером Рады Русланом Стефанчуком. Среди авторов – Давид Арахамия, Василий Вирастюк, Георгий Мазурашу, Виктор Мялык и другие.

Нет и сведений о дате и будет ли этот день выходным. Напомним, ранее законопроект об установлении подобного праздника зарегистрировал депутат от «Слуг» Георгий Мазураш.

День благодарения нардеп хочет ввести, чтобы «поднять уровень признательности на общенациональный уровень». Законопроект получен ВР и находится там не менее четырех месяцев. Если Верховная Рада примет новый праздник, День благодарения станет 10 праздником в соответствии с Кодексом законов о труде Украины.

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