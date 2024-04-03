Для Першотравенска и еще 4 поселков Днепропетровщины в Верховной Раде выбрали новое название

В Верховной Раде выбрали новые названия для Першотравенска и еще 4 поселков Днепропетровщины.

Недавно новые деколонизированные названия получили Синельниково и Павлоград. На этот раз выбрали имя для Першотравенска и нескольких поселков в Каменском, Синельниковском и Криворожских районах.

Как сообщил нардеп Роман Лозинский, Первомайск на Днепропетровщине будет называться Шахтерское.

Кроме этого, новое название получили.

Каменский район:

село Первомайское – село Водяная Балка;

Криворожский район:

село Спокойствие – деревня Спокой;

село Южное – село Южное.

Заметим, что новые названия для этих двух сел выбрали еще летом.

Синельниковский район:

город Першотравенск – город Шахтерское;

поселок Первомайское – поселок Добрычи;

Напомним, ранее комитет Верховной Рады выбрал новые названия для Павлограда, Синельниково и еще 6 поселков. Кроме этого, в поселке на Днепропетровщине улицу Пушкина переименовали в Пушкина, но другого.

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