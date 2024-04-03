Для Першотравенска и еще 4 поселков Днепропетровщины в Верховной Раде выбрали новое название

Недавно новые деколонизированные названия получили Синельниково и Павлоград. На этот раз выбрали имя для Першотравенска и нескольких поселков в Каменском, Синельниковском и Криворожских районах.
Как сообщил нардеп Роман Лозинский, Первомайск на Днепропетровщине будет называться Шахтерское.
Кроме этого, новое название получили.
Каменский район:
Криворожский район:
Заметим, что новые названия для этих двух сел выбрали еще летом.
Синельниковский район:
Напомним, ранее комитет Верховной Рады выбрал новые названия для Павлограда, Синельниково и еще 6 поселков. Кроме этого, в поселке на Днепропетровщине улицу Пушкина переименовали в Пушкина, но другого.
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