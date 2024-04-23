Не будет Новомосковска и Павлограда: на Днепропетровщине могут переименовать более 40 городов, сел и поселков

В Украине продолжается процесс деколонизации и демокунизации.

Так, очень скоро Рада может переименовать более 300 городов, сел, поселков и районов. Более 40 из них — на Днепропетровщине.

Соответствующие предложения содержатся в проекте постановления о переименовании отдельных населенных пунктов и районов Верховной Рады Украины №11188 от 19 апреля 2024 года.

Так, новые названия могут появиться в Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой областях.

Больше всего топонимов переименуют именно в Днепропетровской области.

Так, могут переименовать районы:

Новомосковский район на Самаровский район;

Павлоградский район на Матвеевский район;

Синельниковский район на Роднопольский район.

Города:

город Новомосковск Новомосковского района на город Самар;

город Павлоград Павлоградского района на город Матвеев;

город Синельниково Синельниковского района на город Роднополье;

город Першотравенск Синельниковского района на город Шахтерское.

Поселки:

поселок Горького Днепровского района на поселок Титорово;

поселок Красный Запорожец Криворожского района на поселок Вольный Запорожец;

поселок Гвардейское Новомосковского района на поселок Заречное;

поселок Юрьевка Павлоградского района на поселок Юрьевка (изменения именно в укр. версии);

поселок Илларионово Синельниковского района на поселок Яворницкое;

поселок Первомайское Синельниковского района на поселок Добрычи.

Села:

село Маевка Днепровского района на село Калиновое;

село Александрополь Днепровского района на село Луговое;

село Партизанское Днепровского района на село Орельское;

село Первое Мая Любимовской сельской территориальной громады Днепровского района на село Звездное;

село Первое Мая Солонянской поселковой территориальной громады Днепровского района на село Апрельское;

село Веселая Роща Каменского района на село Зеленый Гай;

село Первомайское Каменского района на село Водяная Балка;

село Первое Мая Каменского района на село Богодаровка;

село Суворовское Каменского района на село Слободское;

село Чкаловка Каменского района на село Чубаровка;

село Большая Костромка Криворожского района на село Большая Долина;

село Малая Костромка Криворожского района на село Малая Долина;

село Новокурское Криворожского района на село Счастливое;

село Первое Мая Апостоловской городской территориальной громады Криворожского района на село Казацкий Кут;

село Первое Мая Девладовской сельской территориальной громады Криворожского района на село Казацкая Слобода;

село Спокойствие Криворожского района на село Спокой;

село Суворовка Криворожского района на село Близнюки;

село Красное Поле Криворожского района на село Поле;

село Красный Яр Криворожского района на село Яр;

село Чкаловка Криворожского района на село Карачуновка;

село Южное Криворожского района на село Пивденное;

село Первомайское Никопольского района на село Мозолевское;

село Чкалово Никопольского района на село Воля;

село Першотравенка Новомосковского района на село Любомировка;

село Новомосковское Павлоградского района на село Новое;

село Первомайское Павлоградского района на село Святотроицкое;

село Возвратное Синельниковского района на село Цибуляны;

село Воронежское Синельниковского района на село Средняя Терса;

село Григорьевка Синельниковского района на село Бунчужное;

село Красное Васильковской поселковой территориальной громады Синельниковского района в село Долина;

село Новопавлоградское Синельниковского района на село Новоматвеевское;

село Первомайское Синельниковского района на село Коржевое;

село Первомайское Синельниковского района на село Злагода;

село Январское Синельниковского района на село Сичневе.

Отметим, это постановление должна рассмотреть и утвердить Верховная Рада. Поэтому пока изменения не вступили в силу.

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