Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Не будет Новомосковска и Павлограда: на Днепропетровщине могут переименовать более 40 городов, сел и поселков

Не будет Новомосковска и Павлограда: на Днепропетровщине могут переименовать более 40 городов, сел и поселков

Сегодня 12:48
просмотров

В Украине продолжается процесс деколонизации и демокунизации.

Новости Днепра про Не будет Новомосковска и Павлограда: на Днепропетровщине могут переименовать более 40 городов, сел и поселков

Так, очень скоро Рада может переименовать более 300 городов, сел, поселков и районов. Более 40 из них — на Днепропетровщине.

Соответствующие предложения содержатся в проекте постановления о переименовании отдельных населенных пунктов и районов Верховной Рады Украины №11188 от 19 апреля 2024 года.

Так, новые названия могут появиться в Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой областях.

Больше всего топонимов переименуют именно в Днепропетровской области.

Так, могут переименовать районы:

  • Новомосковский район на Самаровский район;
  • Павлоградский район на Матвеевский район;
  • Синельниковский район на Роднопольский район.

Города:

  • город Новомосковск Новомосковского района на город Самар;
  • город Павлоград Павлоградского района на город Матвеев;
  • город Синельниково Синельниковского района на город Роднополье;
  • город Першотравенск Синельниковского района на город Шахтерское.

Поселки:

  • поселок Горького Днепровского района на поселок Титорово;
  • поселок Красный Запорожец Криворожского района на поселок Вольный Запорожец;
  • поселок Гвардейское Новомосковского района на поселок Заречное;
  • поселок Юрьевка Павлоградского района на поселок Юрьевка (изменения именно в укр. версии);
  • поселок Илларионово Синельниковского района на поселок Яворницкое;
  • поселок Первомайское Синельниковского района на поселок Добрычи.

Села:

  • село Маевка Днепровского района на село Калиновое;
  • село Александрополь Днепровского района на село Луговое;
  • село Партизанское Днепровского района на село Орельское;
  • село Первое Мая Любимовской сельской территориальной громады Днепровского района на село Звездное;
  • село Первое Мая Солонянской поселковой территориальной громады Днепровского района на село Апрельское;
  • село Веселая Роща Каменского района на село Зеленый Гай;
  • село Первомайское Каменского района на село Водяная Балка;
  • село Первое Мая Каменского района на село Богодаровка;
  • село Суворовское Каменского района на село Слободское;
  • село Чкаловка Каменского района на село Чубаровка;
  • село Большая Костромка Криворожского района на село Большая Долина;
  • село Малая Костромка Криворожского района на село Малая Долина;
  • село Новокурское Криворожского района на село Счастливое;
  • село Первое Мая Апостоловской городской территориальной громады Криворожского района на село Казацкий Кут;
  • село Первое Мая Девладовской сельской территориальной громады Криворожского района на село Казацкая Слобода;
  • село Спокойствие Криворожского района на село Спокой;
  • село Суворовка Криворожского района на село Близнюки;
  • село Красное Поле Криворожского района на село Поле;
  • село Красный Яр Криворожского района на село Яр;
  • село Чкаловка Криворожского района на село Карачуновка;
  • село Южное Криворожского района на село Пивденное;
  • село Первомайское Никопольского района на село Мозолевское;
  • село Чкалово Никопольского района на село Воля;
  • село Першотравенка Новомосковского района на село Любомировка;
  • село Новомосковское Павлоградского района на село Новое;
  • село Первомайское Павлоградского района на село Святотроицкое;
  • село Возвратное Синельниковского района на село Цибуляны;
  • село Воронежское Синельниковского района на село Средняя Терса;
  • село Григорьевка Синельниковского района на село Бунчужное;
  • село Красное Васильковской поселковой территориальной громады Синельниковского района в село Долина;
  • село Новопавлоградское Синельниковского района на село Новоматвеевское;
  • село Первомайское Синельниковского района на село Коржевое;
  • село Первомайское Синельниковского района на село Злагода;
  • село Январское Синельниковского района на село Сичневе.

Отметим, это постановление должна рассмотреть и утвердить Верховная Рада. Поэтому пока изменения не вступили в силу.

Читайте также:

Новости Днепра про Не будет Новомосковска и Павлограда: на Днепропетровщине могут переименовать более 40 городов, сел и поселковУкраїнська Новости Днепра про Не будет Новомосковска и Павлограда: на Днепропетровщине могут переименовать более 40 городов, сел и поселковРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Может находиться на Днепропетровщине: полиция разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю девушку
    Новости Днепра
    Сегодня 15:14
    Может находиться на Днепропетровщине: полиция разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю девушку

    Полиция Полтавщины разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю Марину Чижевич.

    Враг ударил по Днепровскому району: произошло два возгорания, есть пострадавшие
    Новости Днепра
    Сегодня 14:29
    Враг ударил по Днепровскому району: произошло два возгорания, есть пострадавшие

    Информация еще уточняется.

    В Каменском мастер обворовал квартиру, где делал ремонт
    Новости Днепра
    Вчера 21:28
    В Каменском мастер обворовал квартиру, где делал ремонт

    В Днепропетровской области строитель обворовал квартиру своего клиента.

    На Днепропетровщине отчим на протяжении 7 лет развращал малолетнюю девочку
    Новости Днепра
    Вчера 12:20
    На Днепропетровщине отчим на протяжении 7 лет развращал малолетнюю девочку

    В Днепропетровской области задержали мужчину, который развращал падчерицу.

    Последние новости

    Может находиться на Днепропетровщине: полиция разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю девушку
    Может находиться на Днепропетровщине: полиция разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю девушку

    Полиция Полтавщины разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю Марину Чижевич.

    Сегодня 15:14
    1
    просмотров
    Как в парке Глобы в Днепре выглядит озеро без воды: уникальное фото
    Как в парке Глобы в Днепре выглядит озеро без воды: уникальное фото

    Парк Глобы в Екатеринославе был основан в XVIII когда в свое имение в нижней части города переехал отставной есаул козацького войска Лазарь Глоба. После его смерти имение было продано сначала суконной фабрики, а потом было отдано в казенное владение и…

    Сегодня 14:39
    6
    просмотров
    Враг ударил по Днепровскому району: произошло два возгорания, есть пострадавшие
    Враг ударил по Днепровскому району: произошло два возгорания, есть пострадавшие

    Информация еще уточняется.

    Сегодня 14:29
    2
    просмотров
    Стало известно, откроют ли в Днепре официальные пляжи в 2024 году
    Стало известно, откроют ли в Днепре официальные пляжи в 2024 году

    В Днепре третий год не будут открывать официальные пляжи.

    Сегодня 13:59
    просмотров
    Сколько стоит снять дом в разных районах Днепра: цены стартуют от 2 тыс грн
    Сколько стоит снять дом в разных районах Днепра: цены стартуют от 2 тыс грн

    Снять дом в Днепре можно в среднем за 10 тыс грн, но есть варианты от 2 до 16 тыс грн в месяц. Дополнительно придется оплачивать также коммунальные услуги. Часто в дворах таких домов есть возможность ставить авто или обустроить небольшой…

    Сегодня 13:00
    3
    просмотров
    Как выглядела Соборная площадь в Днепре, когда на ней сажали огороды (ФОТО)
    Как выглядела Соборная площадь в Днепре, когда на ней сажали огороды (ФОТО)

    В сети показали фото Соборной площади, когда на ней еще сажали огороды.

    Сегодня 11:17
    4
    просмотров
    В Днепре после 10 операций реабилитируют 22-летнего военного, потерявшего ногу
    В Днепре после 10 операций реабилитируют 22-летнего военного, потерявшего ногу

    В Днепре проходит реабилитацию 22-летний военный из Волыни.

    Сегодня 10:30
    3
    просмотров
    Погода на 23 апреля: в Днепре будет облачно с прояснениями
    Погода на 23 апреля: в Днепре будет облачно с прояснениями

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    5
    просмотров
    В Днепре «выросли» гигантские хризантемы (ФОТО)
    В Днепре «выросли» гигантские хризантемы (ФОТО)

    В Днепре выросли гигантские хризантемы.

    Вчера 22:02
    4
    просмотров
    В Каменском мастер обворовал квартиру, где делал ремонт
    В Каменском мастер обворовал квартиру, где делал ремонт

    В Днепропетровской области строитель обворовал квартиру своего клиента.

    Вчера 21:28
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх