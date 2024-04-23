Не будет Новомосковска и Павлограда: на Днепропетровщине могут переименовать более 40 городов, сел и поселков

В Украине продолжается процесс деколонизации и демокунизации.
Так, очень скоро Рада может переименовать более 300 городов, сел, поселков и районов. Более 40 из них — на Днепропетровщине.
Соответствующие предложения содержатся
в проекте постановления о переименовании отдельных населенных пунктов и районов Верховной Рады Украины №11188 от 19 апреля 2024 года.
Так, новые названия могут появиться в Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой областях.
Больше всего топонимов переименуют именно в Днепропетровской области.
Так, могут переименовать
районы: Новомосковский район на Самаровский район; Павлоградский район на Матвеевский район; Синельниковский район на Роднопольский район. Города: город Новомосковск Новомосковского района на город Самар; город Павлоград Павлоградского района на город Матвеев; город Синельниково Синельниковского района на город Роднополье; город Першотравенск Синельниковского района на город Шахтерское. Поселки: поселок Горького Днепровского района на поселок Титорово; поселок Красный Запорожец Криворожского района на поселок Вольный Запорожец; поселок Гвардейское Новомосковского района на поселок Заречное; поселок Юрьевка Павлоградского района на поселок Юрьевка (изменения именно в укр. версии); поселок Илларионово Синельниковского района на поселок Яворницкое; поселок Первомайское Синельниковского района на поселок Добрычи. Села: село Маевка Днепровского района на село Калиновое; село Александрополь Днепровского района на село Луговое; село Партизанское Днепровского района на село Орельское; село Первое Мая Любимовской сельской территориальной громады Днепровского района на село Звездное; село Первое Мая Солонянской поселковой территориальной громады Днепровского района на село Апрельское; село Веселая Роща Каменского района на село Зеленый Гай; село Первомайское Каменского района на село Водяная Балка; село Первое Мая Каменского района на село Богодаровка; село Суворовское Каменского района на село Слободское; село Чкаловка Каменского района на село Чубаровка; село Большая Костромка Криворожского района на село Большая Долина; село Малая Костромка Криворожского района на село Малая Долина; село Новокурское Криворожского района на село Счастливое; село Первое Мая Апостоловской городской территориальной громады Криворожского района на село Казацкий Кут; село Первое Мая Девладовской сельской территориальной громады Криворожского района на село Казацкая Слобода; село Спокойствие Криворожского района на село Спокой; село Суворовка Криворожского района на село Близнюки; село Красное Поле Криворожского района на село Поле; село Красный Яр Криворожского района на село Яр; село Чкаловка Криворожского района на село Карачуновка; село Южное Криворожского района на село Пивденное; село Первомайское Никопольского района на село Мозолевское; село Чкалово Никопольского района на село Воля; село Першотравенка Новомосковского района на село Любомировка; село Новомосковское Павлоградского района на село Новое; село Первомайское Павлоградского района на село Святотроицкое; село Возвратное Синельниковского района на село Цибуляны; село Воронежское Синельниковского района на село Средняя Терса; село Григорьевка Синельниковского района на село Бунчужное; село Красное Васильковской поселковой территориальной громады Синельниковского района в село Долина; село Новопавлоградское Синельниковского района на село Новоматвеевское; село Первомайское Синельниковского района на село Коржевое; село Первомайское Синельниковского района на село Злагода; село Январское Синельниковского района на село Сичневе.
Отметим, это постановление должна рассмотреть и утвердить Верховная Рада. Поэтому пока изменения не вступили в силу.
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