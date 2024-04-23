Бакалавр за 3 года и смена профиля во время обучения: в Украине приняли важные изменения в высшем образовании

Рада согласовала важные изменения в сфере высшего образования.

Изменения предусмотрены в Законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии индивидуальных образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании».

Закон ранее был презентован в Минобразования и Минцифры, но 23 апреля приняла во втором чтении Верховная Рада.

Что изменится для студентов

Студенты смогут выбирать специальность не сразу, но через полтора года обучения.

На бакалаврском уровне появятся междисциплинарные образовательные программы (в области или межотраслевые), которые будут отвечать конкретным запросам регионов, работодателей.

Студенты смогут воспользоваться более гибкими темпами и сохранить сроки обучения. Контрактники смогут самостоятельно определять продолжительность обучения в университете: окончить 4-летнюю бакалаврскую программу за три года или совмещать обучение с работой и завершить необходимые 240 кредитов ЕКТС за 6 – 8 лет.

Для студентов, которые учатся в украинских и зарубежных вузах, сделают возможным признание результатов обучения в формальном, неформальном и информационном образовании. Это особенно актуально для студентов, объединяющих обучение в украинских ЗВО и за рубежом.

Что изменится для заведений высшего образования

Университеты в Украине получат большую автономию. Прежде всего, смогут самостоятельно определять инструменты для достижения установленных стандартом компетентностей по нерегулируемым специальностям.

Выборочных дисциплин станет больше.

Для таких регулируемых специальностей как право, медицина, правоохранительная деятельность и т.п. определят требования к компетентностям и результатам обучения. Для этих специальностей предусмотрены государственные квалификационные экзамены.

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