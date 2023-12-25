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Нардепи хочуть впровадити в Україні незвичне свято

Сьогодні 20:04
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Народні депутати зареєстрували законопроєкт, який передбачає нове свято в Україні - День подяки Богові.
Новости Днепра про Нардепи хочуть впровадити в Україні незвичне свято

В Україні може з’явитися ще одне свято. 25 грудня нардепи зареєстрували у Раді законопроєкт про встановлення нового святкового дня – Дня подяки Богові. 

Деталей про законопроєкт наразі мало, позаяк немає ні пояснювальної записки, ні інших супровідних документів. Відомо, що над законом працюють відразу 15 нардепів разом зі спікером Ради Русланом Стефанчуком. Серед авторів –  Давид Арахамія, Василь Вірастюк, Георгій Мазурашу, Віктор М’ялик та інші. 

Немає і відомостей про дату та чи буде цей день вихідним. Нагадаємо, раніше законопроєкт про встановлення схожого свята зареєстрував депутат від “Слуг” Георгій Мазурашу.

День подяки нардеп хоче впровадити, щоб “підняти рівень вдячності на загальнонаціональний рівень”. Наразі законопроєкт одержаний ВР та знаходиться там щонайменше чотири місяці. Якщо Верховна Рада прийме нове свято, то День подяки стане 10 святом відповідно до Кодексу законів про працю України.

Новости Днепра про Нардепи хочуть впровадити в Україні незвичне свято

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Новости Днепра про Нардепи хочуть впровадити в Україні незвичне святоУкраїнська

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