Водитель маршрутки из Днепра не хотел везти пенсионерку, которая ехала на похороны сына-военного

Неприятная ситуация произошла в эти выходные на маршруте №55 в Днепре. Водитель отказался везти женщину, которая имеет льготное удостоверение. Как утверждает Sergiy Sergio, пассажирка ехала на похороны своего сына, который погиб на фронте.
Пенсионерка пыталась зайти в маршрутку и показала пенсионное удостоверение, но водитель сказал, что везти ее не будет, поскольку якобы есть запрет горсовета на ограниченное количество льготников, хотя салон был полупустым.
Маршрутчики люди с другой планеты! Сегодня водитель 55 маршрута отказал в проезде по удостоверению (пенсионному) женщине пенсионного возраста, которая ехала из другого города на похороны своего сына, погибшего на фронте. В маршрутке были свободны сидя места, но водитель запретил ей заходить, ссылаясь на запрет Днепровского городского совета ограниченное количество льготников и потому, что он бос и голоден. Это трэш! — рассказывает пассажир, ставший свидетелем конфликта.
В салоне были свободные места, но водитель отказался пустить пассажирку со льготами. Люди, которые были в салоне, заплатили за женщину и она все же смогла уехать.
Заметим, что ограничение действительно существует, но полного запрета на проезд льготников нет. До 10 и после 15 в маршрутке одновременно может ехать от 2 до 6 человек (в зависимости от размеров транспорта; в маршрутке малой вместимости – 2 человека, в большом автобусе до 6), имеющих льготы. Однако в период с 10.00 до 15.00 пассажиров льготных категорий перевозят в неограниченном количестве.
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