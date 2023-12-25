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Появился календарь новогодних праздников в Днепре: куда можно пойти бесплатно

Сегодня 12:22
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Опубликовал полный календарь праздничных мероприятий в Днепре.

Новости Днепра про Появился календарь новогодних праздников в Днепре: куда можно пойти бесплатно

В Днепре с 25 декабря по 6 января 2024 пройдет множество интересных ивентов. Большинство из них рассчитаны на детей и их родителей, но есть мероприятия и для взрослых. Некоторые из них бесплатны. В частности, это гулянье у елок в разных районах города.

25 декабря

  • 11:00 Майстер-клас «Ялинкова іграшка» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
  • 12:00 – 20:00 Gallery Film Телетеатр 100 грн (дитячий) 150 грн (дорослий)
  • 15:00 Святкові різдвяні вихідні Ігрова програма, ретро-дискотека для людей елегантного віку Парк Новокодацький БЕЗКОШТОВНО
  • 15:00 Святкові різдвяні вихідні Театральна різдвяна вистава, музичний виступ художнього дитячого колективу «Силует», творчий майстер-клас Сквер Прибережний БЕЗКОШТОВНО

26 декабря

  • 11:00 Майстер-клас «Ялинкова іграшка» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
  • 12:00 Перегляд мультфільму «Крижане серце» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
  • 14:00 Дитяче свято «Різдвяне диво у зимових візерунках» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
  • 16:00 Різдвяний бал АРТТЕРИТОРІЯ вул. Космонавта Волкова, 11-A 100 грн
  • 12:00 – 20:00 Gallery Film Телетеатр 100 грн (дитячий) 150 грн (дорослий)

27 декабря

  • 11:00 Майстер-клас «Новорічний декор» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
  • 11:00 та 14:00 Новорічні свята Театр ляльок 150 грн
  • 12:00 Квест «У пошуках новорічних подарунків» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
  • 12:00 Вистава «І знову Каpлcoн» Телетеатр 150 грн
  • 12:30 Історичний майстер-клас «Різдвяна свічка» Музей історії Дніпра 250 грн
  • 14:00 Святкова програма «Неймовірні дива в бібліотеці» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО 
  • 12:00 – 20:00 Gallery Film Телетеатр 100 грн (дитячий) 150 грн (дорослий)

28 декабря 

  • 11:00 Майстер-клас «Паперовий янгол» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
  • 11:00 та 14:00 Новорічні свята Театр ляльок 150 грн
  • 12:00 Перегляд мультфільму «Вартові легенд» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
  • 12:00 Вистава «І знову Каpлcoн» Телетеатр 150 грн
  • 12:30 Квест «Різдвяно-новорічні пригоди у музеї і Музейна фабрика ялинкових прикрас hand made!» Музей історії Дніпра 350 грн
  • 14:00 Новорічна казка «У пошуках новорічної зірки» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
  • 14:30 Квест «Різдвяно-новорічні пригоди у музеї і Музейна фабрика ялинкових прикрас hand made!» Музей історії Дніпра 350 грн
  • 16:00 Театральна вистава «Ніч перед Різдвом» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
  • 17:00 Новорічна театралізована вистава для дітей «Казковий квест» АРТТЕРИТОРІЯ просп. Свободи, 22 250 грн
  • 17:00 Новорічні пригоди Майка, Саллі та Бу АРТТЕРИТОРІЯ просп. Б. Хмельницького, 118-А 100 грн (дитячий) 200 грн (дорослий)
  • 12:00 – 20:00 Gallery Film Телетеатр 100 грн (дитячий) 150 грн (дорослий)

29 декабря

  • 11.00-13.00 Міські гуляння «Від Різдва до Різдва» Святкова програма від найкращих колективів Центру художньої та естетичної творчості учнівської молоді. Розіграші, ярмарки, майстер-класи, подарунки, караоке, гарячий чай та багато іншого вул. Передова, 427 (школа № 115) БЕЗКОШТОВНО
  • 11:00 Новорічний інтерактив «Казки від Санти» + подарунок Телетеатр 300 грн
  • 11:00 та 14:00 Новорічні свята Театр ляльок 150 грн
  • 12:30 Квест «Різдвяно-новорічні пригоди у музеї і Музейна фабрика ялинкових прикрас hand made!» Музей історії Дніпра 350 грн
  • 14:00 Новорічна вистава «Казковий квест» АРТТЕРИТОРІЯ просп. Свободи, 22 250 грн
  • 14:30 Квест «Різдвяно-новорічні пригоди у музеї і Музейна фабрика ялинкових прикрас hand made!» Музей історії Дніпра 350 грн
  • 16:00 Відкриття виставки творів живопису і графіки Лани та Володимира Королєвських «ЛАБІРИНТИ ЧАСУ» Дніпровський художній музей БЕЗКОШТОВНО
  • 17:00 Новорічний мюзикл «Шрек» АРТТЕРИТОРІЯ Будинок мистецтв 80 грн (дитячий) 150 грн (дорослий)
  • 17:00 Новорічні пригоди Майка, Саллі та Бу АРТТЕРИТОРІЯ просп. Б. Хмельницького, 118-А 100 грн (дитячий) 200 грн (дорослий)
  • 12:00 – 20:00 Gallery Film Телетеатр 100 грн (дитячий) 150 грн (дорослий)

30 декабря

  • 11.00-13.01 Міські гуляння «Від Різдва до Різдва» Святкова програма від найкращих колективів Центру художньої та естетичної творчості учнівської молоді. Розіграші, ярмарки, майстер-класи, подарунки, караоке, гарячий чай та багато іншого парк Молодіжний БЕЗКОШТОВНО
  • 11:00 Новорічні свята Театр ляльок 150 грн
  • 12:00 Квест «Різдвяно-новорічні пригоди у музеї і Музейна фабрика ялинкових прикрас hand made!» Музей історії Дніпра 350 грн
  • 12:00 Вистава «І знову Каpлcoн» Телетеатр 150 грн
  • 14:00 Квест-екскурсія «Таємниці дніпровських солодощів» Музей історії Дніпра 250 грн
  • 12:00 – 20:00 Gallery Film Телетеатр 100 грн (дитячий) 150 грн (дорослий)

31 декабря

  • 11.00-13.02 Міські гуляння «Від Різдва до Різдва» Святкова програма від найкращих колективів Центру художньої та естетичної творчості учнівської молоді. Розіграші, ярмарки, майстер-класи, подарунки, караоке, гарячий чай та багато іншого вул. Аудиторна, 14 БЕЗКОШТОВНО

1 января

  • 11.00-13.03 Міські гуляння «Від Різдва до Різдва» Святкова програма від найкращих колективів Центру художньої та естетичної творчості учнівської молоді. Розіграші, ярмарки, майстер-класи, подарунки, караоке, гарячий чай та багато іншого ж/м Західний БЕЗКОШТОВНО
  • 12:00 Виготовлення ялинкових прикрас АРТТЕРИТОРІЯ вул. Космонавта Волкова, 1 150 грн

2 января

  • 11.00-13.04 Міські гуляння «Від Різдва до Різдва» Святкова програма від найкращих колективів Центру художньої та естетичної творчості учнівської молоді. Розіграші, ярмарки, майстер-класи, подарунки, караоке, гарячий чай та багато іншого парк Шевченка БЕЗКОШТОВНО
  • 11:00 Майстер-клас «Сніжинки» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
  • 11:00 Новорічні пригоди Майка, Саллі та Бу АРТТЕРИТОРІЯ просп. Б. Хмельницького, 118-А 100 грн (дитячий) 200 грн (дорослий)
  • 12:00 Перегляд мультфільму «Крижане серце: Різдво з Олафом» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
  • 16:00 Виготовлення ялинкових прикрас АРТТЕРИТОРІЯ вул. Космонавта Волкова, 11 50 грн
  • 12:00 – 20:00 Новорічна вистава «Казковий квест» АРТТЕРИТОРІЯ просп. Свободи, 222 100 грн (дитячий) 150 грн (дорослий)
  • 12:00 – 20:00 Gallery Film Телетеатр 100 грн (дитячий) 150 грн (дорослий)

3 января

  • 11.00-13.05 Міські гуляння «Від Різдва до Різдва» Святкова програма від найкращих колективів Центру художньої та естетичної творчості учнівської молоді. Розіграші, ярмарки, майстер-класи, подарунки, караоке, гарячий чай та багато іншого вул. Велика Діївська, 213-Б БЕЗКОШТОВНО
  • 11:00 Майстер-клас «Олені Санти» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
  • 12:00 Перегляд мультфільму «Ґрінч» Центральна бібліотека

4 января

  • 11.00-13.06 Міські гуляння «Від Різдва до Різдва» Святкова програма від найкращих колективів Центру художньої та естетичної творчості учнівської молоді. Розіграші, ярмарки, майстер-класи, подарунки, караоке, гарячий чай та багато іншого вул. Космонавтів, 8 БЕЗКОШТОВНО
  • 11:00 Майстерклас «Різдвяний янгол» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
  • 12:00 Перегляд мультфільму «Врятувати Санту» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
  • 14:00 Квест-екскурсія «Таємниці дніпровських солодощів» Музеї історії Дніпра 250 грн

5 января

  • 11.00-13.07 Міські гуляння «Від Різдва до Різдва» Святкова програма від найкращих колективів Центру художньої та естетичної творчості учнівської молоді. Розіграші, ярмарки, майстер-класи, подарунки, караоке, гарячий чай та багато іншого площа Успенська БЕЗКОШТОВНО
  • 11:00 Майстер-клас «Пряничний чоловічок» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
  • 12:00 Перегляд мультфільму «Різдвяна історія» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО

Полный перечень можна увидеть тут ТУТ.

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Новости Днепра про Появился календарь новогодних праздников в Днепре: куда можно пойти бесплатноУкраїнська Новости Днепра про Появился календарь новогодних праздников в Днепре: куда можно пойти бесплатноРусский

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