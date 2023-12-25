Появился календарь новогодних праздников в Днепре: куда можно пойти бесплатно
Появился календарь новогодних праздников в Днепре: куда можно пойти бесплатно
Сегодня 12:22
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Опубликовал полный календарь праздничных мероприятий в Днепре.
В Днепре с 25 декабря по 6 января 2024 пройдет множество интересных ивентов. Большинство из них рассчитаны на детей и их родителей, но есть мероприятия и для взрослых. Некоторые из них бесплатны. В частности, это гулянье у елок в разных районах города.
25 декабря
11:00 Майстер-клас «Ялинкова іграшка» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
11.00-13.00 Міські гуляння «Від Різдва до Різдва» Святкова програма від найкращих колективів Центру художньої та естетичної творчості учнівської молоді. Розіграші, ярмарки, майстер-класи, подарунки, караоке, гарячий чай та багато іншого вул. Передова, 427 (школа № 115) БЕЗКОШТОВНО
11.00-13.01 Міські гуляння «Від Різдва до Різдва» Святкова програма від найкращих колективів Центру художньої та естетичної творчості учнівської молоді. Розіграші, ярмарки, майстер-класи, подарунки, караоке, гарячий чай та багато іншого парк Молодіжний БЕЗКОШТОВНО
11:00 Новорічні свята Театр ляльок 150 грн
12:00 Квест «Різдвяно-новорічні пригоди у музеї і Музейна фабрика ялинкових прикрас hand made!» Музей історії Дніпра 350 грн
12:00 Вистава «І знову Каpлcoн» Телетеатр 150 грн
14:00 Квест-екскурсія «Таємниці дніпровських солодощів» Музей історії Дніпра 250 грн
11.00-13.02 Міські гуляння «Від Різдва до Різдва» Святкова програма від найкращих колективів Центру художньої та естетичної творчості учнівської молоді. Розіграші, ярмарки, майстер-класи, подарунки, караоке, гарячий чай та багато іншого вул. Аудиторна, 14 БЕЗКОШТОВНО
1 января
11.00-13.03 Міські гуляння «Від Різдва до Різдва» Святкова програма від найкращих колективів Центру художньої та естетичної творчості учнівської молоді. Розіграші, ярмарки, майстер-класи, подарунки, караоке, гарячий чай та багато іншого ж/м Західний БЕЗКОШТОВНО
12:00 Виготовлення ялинкових прикрас АРТТЕРИТОРІЯ вул. Космонавта Волкова, 1 150 грн
2 января
11.00-13.04 Міські гуляння «Від Різдва до Різдва» Святкова програма від найкращих колективів Центру художньої та естетичної творчості учнівської молоді. Розіграші, ярмарки, майстер-класи, подарунки, караоке, гарячий чай та багато іншого парк Шевченка БЕЗКОШТОВНО
11:00 Майстер-клас «Сніжинки» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
11:00 Новорічні пригоди Майка, Саллі та Бу АРТТЕРИТОРІЯ просп. Б. Хмельницького, 118-А 100 грн (дитячий) 200 грн (дорослий)
12:00 Перегляд мультфільму «Крижане серце: Різдво з Олафом» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
16:00 Виготовлення ялинкових прикрас АРТТЕРИТОРІЯ вул. Космонавта Волкова, 11 50 грн
11.00-13.05 Міські гуляння «Від Різдва до Різдва» Святкова програма від найкращих колективів Центру художньої та естетичної творчості учнівської молоді. Розіграші, ярмарки, майстер-класи, подарунки, караоке, гарячий чай та багато іншого вул. Велика Діївська, 213-Б БЕЗКОШТОВНО
11:00 Майстер-клас «Олені Санти» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
12:00 Перегляд мультфільму «Ґрінч» Центральна бібліотека
4 января
11.00-13.06 Міські гуляння «Від Різдва до Різдва» Святкова програма від найкращих колективів Центру художньої та естетичної творчості учнівської молоді. Розіграші, ярмарки, майстер-класи, подарунки, караоке, гарячий чай та багато іншого вул. Космонавтів, 8 БЕЗКОШТОВНО
11:00 Майстерклас «Різдвяний янгол» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
12:00 Перегляд мультфільму «Врятувати Санту» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
14:00 Квест-екскурсія «Таємниці дніпровських солодощів» Музеї історії Дніпра 250 грн
5 января
11.00-13.07 Міські гуляння «Від Різдва до Різдва» Святкова програма від найкращих колективів Центру художньої та естетичної творчості учнівської молоді. Розіграші, ярмарки, майстер-класи, подарунки, караоке, гарячий чай та багато іншого площа Успенська БЕЗКОШТОВНО
11:00 Майстер-клас «Пряничний чоловічок» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
12:00 Перегляд мультфільму «Різдвяна історія» Центральна бібліотека БЕЗКОШТОВНО
В последнюю неделю уходящего года многие жители Днепра устраивают корпоративы или решают где и с кем будут отмечать Новый год. Для многих праздник в ресторане большой компанией оказывается не по карману и тогда на выручку приходит аренда домов для проведения…
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