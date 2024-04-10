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Ужесточение ответственности за военные правонарушения: Рада поддержала закон в первом чтении

Сегодня 14:22
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В Раде в первом чтении проголосовали за законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения.

Новости Днепра про Ужесточение ответственности за военные правонарушения: Рада поддержала закон в первом чтении

В среду, 10 апреля, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс об усилении ответственности за военные правонарушения.

Нардеп от партии Голос Ярослав Железняк сообщил, что за соответствующий законопроект №10379 проголосовали 254 народных депутата.

Однако пока принята правительственная версия, где существует много проблем и жестких норм, но ко второму чтению профильные комитеты должны внести обещанные ранее правки.

Что предполагает законопроект?

  • новые статьи о нарушении военного учета;
  • увеличены сроки административной ответственности и административного задержания;
  • введение уголовной ответственности за отказ от медицинского осмотра при мобилизации;

Кроме того, предлагается увеличение размеров штрафов и продолжительности административного задержания (до трех лет). Минимальная сумма штрафа за нарушения, предусмотренные этими статьями, составит 8 500 гривен (по сравнению с 510 гривен раньше), а максимальная — 204 000 гривен (по сравнению с 8 500 гривен раньше).

Также предлагается приравнять отказ от прохождения медицинской комиссии к уклонению от призыва во время мобилизации.

Однако ко второму чтению некоторые пункты могут быть изменены. В частности, могут убрать уголовное наказание за отказ от медосмотра.

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