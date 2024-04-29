По Одессе ударили ракетой с кассетными боеприпасами: 4 человека погибли, пылает «замок Гарри Поттера»

По словам спикера Сил обороны Юга Плетенчука, по Одессе ударили ракетой с кассетными боеприпасами или шрапнелью. Такое оружие используется, чтобы поразить живую силу противника. Впрочем, удар пришелся по гражданским. «Прилет» был неподалеку от «замка Гарри Поттера» или «замка Кивалова» — Дворца студентов Одесской национальной юридической академии.
По состоянию на 20.50 количество жертв российского удара по Одессе возросло до четырех человек. Погибли три женщины и один мужчина. Пострадали 27 человек. Среди них двое детей (16 и 5 лет) и одна беременная женщина. Четверо раненых в тяжелом состоянии, за их жизнь сейчас борются врачи, сообщает руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.
Среди раненых и бывший одиозный нардеп от Партии регионов Сергей Кивалов, возле резиденции которого произошел «прилет». С осколочными ранениями бедра его госпитализировали в городскую клиническую больницу №10, оттуда он выехал в частную клинику, сообщают СМИ.
Тем временем пожару в «Замке Гарри Поттера» предоставлен высокий уровень сложности. Техника не может добраться ближе, чем в 600 метрах. Уже сгорела крыша постройки. Пока укротить огонь не удается.
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