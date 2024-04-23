Назвали перечень болезней позвоночника, за которые освобождают от мобилизации
Назвали перечень болезней позвоночника, за которые освобождают от мобилизации
Сегодня 20:05
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Назвали перечень болезней, за которые могут освободить от мобилизации
В Украине продолжается мобилизация, а недавно был принят новый закон, согласно которому ограниченно подходящие призывники должны повторно пройти военно-врачебную комиссию.
Существуют болезни, в частности позвоночника, при которых лицо признают непригодным к военной службе в Вооруженных Силах Украины. Об этом говорится в тексте Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.
Какие болезни позвоночника освободят от мобилизации
болезни позвоночника (дорсопатии) и последствия М40-М54;
кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз;
спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков;
туберкулез прогрессирующего позвоночника, а также костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;
активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей, суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;
деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;
деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым, сосудистым, компрессионным как три месяца) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;
фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и т.п.) и значительными нарушениями функций внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.
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