Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Назвали перечень болезней позвоночника, за которые освобождают от мобилизации

Назвали перечень болезней позвоночника, за которые освобождают от мобилизации

Сегодня 20:05
просмотров

Назвали перечень болезней, за которые могут освободить от мобилизации

Новости Днепра про Назвали перечень болезней позвоночника, за которые освобождают от мобилизации

В Украине продолжается мобилизация, а недавно был принят новый закон, согласно которому ограниченно подходящие призывники должны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Существуют болезни, в частности позвоночника, при которых лицо признают непригодным к военной службе в Вооруженных Силах Украины. Об этом говорится в тексте Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Какие болезни позвоночника освободят от мобилизации

  • болезни позвоночника (дорсопатии) и последствия М40-М54;
  • кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз;
  • спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков;
  • травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;
    переломы позвоночника;
  • переломы позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих или подвывих позвонка, разрыв межпозвонкового диска;
    разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;
  • туберкулез прогрессирующего позвоночника, а также костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;
  • активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей, суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;
  • деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;
  • деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым, сосудистым, компрессионным как три месяца) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;
  • фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и т.п.) и значительными нарушениями функций внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Читайте также:

Новости Днепра про Назвали перечень болезней позвоночника, за которые освобождают от мобилизацииУкраїнська Новости Днепра про Назвали перечень болезней позвоночника, за которые освобождают от мобилизацииРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Офицера родом из Днепропетровщины, приказывающего обстреливать родную область, наградили в РФ
    Новости Днепра
    Вчера 16:51
    Офицера родом из Днепропетровщины, приказывающего обстреливать родную область, наградили в РФ

    Офицеру с украинскими корнями, работающего на РФ, дали награду за…

    Враг сегодня 8 раз атаковал Никопольский район: пострадала женщина
    Новости Днепра
    21.04.2024 18:56
    Враг сегодня 8 раз атаковал Никопольский район: пострадала женщина

    Враг продолжает терроризировать Днепропетровщину.

    Враг обстрелял Никопольщину из артиллерии и применил 2 дрона
    Новости Днепра
    21.04.2024 09:08
    Враг обстрелял Никопольщину из артиллерии и применил 2 дрона

    Поздним вечером русские войска снова обстреливали Никопольщину.

    Сегодня российская армия обстреливала Никопольщину из артиллерии
    Новости Днепра
    20.04.2024 18:57
    Сегодня российская армия обстреливала Никопольщину из артиллерии

    Сегодня в течение дня враг обстреливал Никопольщину из артиллерии.

    Последние новости

    В Днепре на Победе заметили гигантских рыб (ФОТО)
    В Днепре на Победе заметили гигантских рыб (ФОТО)

    К реке возле яхт-клуба Сич снова запустили карпов.

    Сегодня 19:15
    0
    просмотров
    Выросло количество пострадавших из-за ракетного удара у Днепра: некоторые из них — тяжелые
    Выросло количество пострадавших из-за ракетного удара у Днепра: некоторые из них — тяжелые

    В результате ракетного удара вблизи Днепра 23 апреля есть пострадавшие.

    Сегодня 18:36
    просмотров
    Рэкет и незаконные миллионы: экс-чиновнику полиции из Днепра объявили новое подозрение
    Рэкет и незаконные миллионы: экс-чиновнику полиции из Днепра объявили новое подозрение

    В Днепре объявили новое подозрение правоохранителю, ранее угрожавшему расправой строителю.

    Сегодня 17:45
    просмотров
    Как женщинам в Днепре бесплатно пройти маммографию: что для этого нужно и куда идти
    Как женщинам в Днепре бесплатно пройти маммографию: что для этого нужно и куда идти

    Для профилактики рака груди и других заболеваний женщинам рекомендуется ежегодно делать процедуру маммографии. В Украине сделать ее можно бесплатно.

    Сегодня 17:23
    0
    просмотров
    Бакалавр за 3 года и смена профиля во время обучения: в Украине приняли важные изменения в высшем образовании
    Бакалавр за 3 года и смена профиля во время обучения: в Украине приняли важные изменения в высшем образовании

    Рада согласовала важные изменения в сфере высшего образования.

    Сегодня 16:36
    просмотров
    Украинка установила необычный рекорд Гиннеса в беге с коляской на 10 км
    Украинка установила необычный рекорд Гиннеса в беге с коляской на 10 км

    Необычный рекорд установила украинская бегунья.

    Сегодня 15:48
    просмотров
    Может находиться на Днепропетровщине: полиция разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю девушку
    Может находиться на Днепропетровщине: полиция разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю девушку

    Полиция Полтавщины разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю Марину Чижевич.

    Сегодня 15:14
    5
    просмотров
    В большом городе на Днепропетровщине впервые появится МакДональдс
    В большом городе на Днепропетровщине впервые появится МакДональдс

    Еще в одном городе на Днепропетровщине может появиться МакДональдс

    Сегодня 15:09
    просмотров
    Как в парке Глобы в Днепре выглядит озеро без воды: уникальное фото
    Как в парке Глобы в Днепре выглядит озеро без воды: уникальное фото

    Парк Глобы в Екатеринославе был основан в XVIII когда в свое имение в нижней части города переехал отставной есаул козацького войска Лазарь Глоба. После его смерти имение было продано сначала суконной фабрики, а потом было отдано в казенное владение и…

    Сегодня 14:39
    8
    просмотров
    Враг ударил по Днепровскому району: произошло два возгорания, есть пострадавшие
    Враг ударил по Днепровскому району: произошло два возгорания, есть пострадавшие

    Информация еще уточняется.

    Сегодня 14:29
    10
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх