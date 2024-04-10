Полиция Днепра разыскивает 17-летнего парня: приметы

Полиция Днепра разыскивает 17-летнего Кирилла Калиту.
10 апреля несовершеннолетний парень ушел из дома в городе Подгородное Днепровского района и сейчас его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Приметы: рост 170 см, короткие русые волосы.
Был одет: черные брюки, черные кроссовки с оранжевыми вставками, серая кофта с пуговицами.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Кирилла, сообщите об этом по номерам: 0 (96) 884 83 94 или 102!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине 26 лет разыскивают 55-летнюю женщину: приметы.
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