Полиция Днепра разыскивает 17-летнего парня: приметы

Важна любая информация!

Полиция Днепра разыскивает 17-летнего Кирилла Калиту.

10 апреля несовершеннолетний парень ушел из дома в городе Подгородное Днепровского района и сейчас его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Приметы: рост 170 см, короткие русые волосы.

Был одет: черные брюки, черные кроссовки с оранжевыми вставками, серая кофта с пуговицами.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Кирилла, сообщите об этом по номерам: 0 (96) 884 83 94 или 102!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине 26 лет разыскивают 55-летнюю женщину: приметы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: