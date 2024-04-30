Погода на 30 апреля: в Днепре будет облачно и без осадков

Первый трамвай на улицах Екатеринослава появился в 1897 году. В числе первых трамвайных маршрутов была линия, проходящая от вокзала до Соборной площади – она действует и сейчас, но продлена дальше, до средины проспекта Науки (Гагарина). Часть маршрутов до наших дней…

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