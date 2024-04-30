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Погода на 30 апреля: в Днепре будет облачно и без осадков

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 30 апреля: в Днепре будет облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, весь день небо в Днепре будет ясным, и облака не омрачят его своим присутствием. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 30 апреля: 

  • Пчелы летают лениво и недружно — меда будет мало;
  • Рано утром пошел дождь — днем будет ясно.
  • Цветки каких растений и деревьев пчелы облюбуют – оттуда урожай и будет.
  • На ольхе много сережек — к урожаю овса, а много шишек — к урожаю ячменя.

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