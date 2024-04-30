Погода на 30 апреля: в Днепре будет облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, весь день небо в Днепре будет ясным, и облака не омрачят его своим присутствием. Без осадков! Утром температура воздуха +12°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 30 апреля:
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