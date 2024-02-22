Как выглядели аттракционы в парке Шевченко в Днепре: редкие фото

Сегодня чтобы покататься на различных аттракционах в парке Шевченко в Днепре необходимо идти на его «островную» часть. Раньше такие развлечение были доступны также и на «материковой» территории парка.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как в более 50 лет назад выглядели карусели в парке Шевченко в Днепре.

Карусель «Цепи» находилась у смотровой площадки парка. По воспоминаниям очевидцев, чтобы покататься на ней необходимо было выстоять часовую очередь. Но зато во время катания на этом аттракционе открывался потрясающий вид на город.

Были и качели-лодочки, но кататься в них могли не все. Детей старались на такие лодочки не пускать, так как аттракцион считался опасным и катались на нем преимущественно взрослые. Подобные качели были в разных парках Днепра того времени.

На некоторых аттракционах дети катались вместе со взрослыми.

В парке был «детский уголок» где для детей работал деревянный городок, где были горки и качели.

Также были аттракционы, где ребенок мог почувствовать себя космонавтом и «полетать» на космическом корабле. Назывался он «Ракета».

В парке были и «традиционные» качели для малышей.

Те дети, кому не хотелось летать на «Ракете» и не прельщали деревянные горки – катались на повозке, в которую был запряжен пони.

А вот так выглядели аттракционы на Монастырском острове. Поговаривали, что это колесо обозрения было привезено в парк Шевченко из парка Приднепровска.

фото: А. Волок, Т. Клюквин, С. Грицаенко, А. Грачев, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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