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Как выглядели аттракционы в парке Шевченко в Днепре: редкие фото

Сегодня 12:39
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Сегодня чтобы покататься на различных аттракционах в парке Шевченко в Днепре необходимо идти на его «островную» часть. Раньше такие развлечение были доступны также и на «материковой» территории парка.

Новости Днепра про Как выглядели аттракционы в парке Шевченко в Днепре: редкие фото

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как в более 50 лет назад выглядели карусели в парке Шевченко в Днепре.

Карусель «Цепи» находилась у смотровой площадки парка. По воспоминаниям очевидцев, чтобы покататься на ней необходимо было выстоять часовую очередь. Но зато во время катания на этом аттракционе открывался потрясающий вид на город.

Новости Днепра про Как выглядели аттракционы в парке Шевченко в Днепре: редкие фото

Были и качели-лодочки, но кататься в них могли не все. Детей старались на такие лодочки не пускать, так как аттракцион считался опасным и катались на нем преимущественно взрослые. Подобные качели были в разных парках Днепра того времени.

Новости Днепра про Как выглядели аттракционы в парке Шевченко в Днепре: редкие фото

На некоторых аттракционах дети катались вместе со взрослыми.

Новости Днепра про Как выглядели аттракционы в парке Шевченко в Днепре: редкие фото

В парке был «детский уголок» где для детей работал деревянный городок, где были горки и качели.

Новости Днепра про Как выглядели аттракционы в парке Шевченко в Днепре: редкие фото

Также были аттракционы, где ребенок мог почувствовать себя космонавтом и «полетать» на космическом корабле. Назывался он «Ракета».

Новости Днепра про Как выглядели аттракционы в парке Шевченко в Днепре: редкие фото

В парке были и «традиционные» качели для малышей.

Новости Днепра про Как выглядели аттракционы в парке Шевченко в Днепре: редкие фото

Те дети, кому не хотелось летать на «Ракете» и не прельщали деревянные горки – катались на повозке, в которую был запряжен пони.

Новости Днепра про Как выглядели аттракционы в парке Шевченко в Днепре: редкие фото

А вот так выглядели аттракционы на Монастырском острове. Поговаривали, что это колесо обозрения было привезено в парк Шевченко из парка Приднепровска.

Новости Днепра про Как выглядели аттракционы в парке Шевченко в Днепре: редкие фото

фото: А. Волок, Т. Клюквин, С. Грицаенко, А. Грачев, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про Как выглядели аттракционы в парке Шевченко в Днепре: редкие фотоУкраїнська Новости Днепра про Как выглядели аттракционы в парке Шевченко в Днепре: редкие фотоРусский

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