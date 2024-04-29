Число пострадавших в результате удара по Одессе возросло до 29: ГСЧС показала кадры с места обстрела

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал удар по Одессе. Он отметил, что провел совещание по поводу трагедии, а затем поблагодарил спасателей, которые ликвидируют последствия обстрелов.

По предварительной информации погибли 4 человека. Пострадали 29 человек, из них 2 ребенка.

Психологами ГСЧС и национальной полиции оказана помощь 37 лицам, из которых 2 ребенка.

В Одессе спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов. Пожарные потушили масштабный пожар мансардного этажа в четырехэтажном здании на площади 600 кв.м.

В Днепре возле Нового моста раньше ходил трамвай: редкое фото Первый трамвай на улицах Екатеринослава появился в 1897 году. В числе первых трамвайных маршрутов была линия, проходящая от вокзала до Соборной площади – она действует и сейчас, но продлена дальше, до средины проспекта Науки (Гагарина). Часть маршрутов до наших дней… 3 просмотров