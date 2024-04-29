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  • Число пострадавших в результате удара по Одессе возросло до 29: ГСЧС показала кадры с места обстрела

Число пострадавших в результате удара по Одессе возросло до 29: ГСЧС показала кадры с места обстрела

Сегодня 22:00
просмотров

ГСЧС показала кадры с места попадания вражеской ракеты.

Новости Днепра про Число пострадавших в результате удара по Одессе возросло до 29: ГСЧС показала кадры с места обстрела

В Одессе спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов. Пожарные потушили масштабный пожар мансардного этажа в четырехэтажном здании на площади 600 кв.м.

Психологами ГСЧС и национальной полиции оказана помощь 37 лицам, из которых 2 ребенка.

По предварительной информации погибли 4 человека. Пострадали 29 человек, из них 2 ребенка.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал удар по Одессе. Он отметил, что провел совещание по поводу трагедии, а затем поблагодарил спасателей, которые ликвидируют последствия обстрелов.

Спасатели обнародовали жуткие фото с места «прилета».

Новости Днепра про Число пострадавших в результате удара по Одессе возросло до 29: ГСЧС показала кадры с места обстрела

Новости Днепра про Число пострадавших в результате удара по Одессе возросло до 29: ГСЧС показала кадры с места обстрела

Новости Днепра про Число пострадавших в результате удара по Одессе возросло до 29: ГСЧС показала кадры с места обстрела

Новости Днепра про Число пострадавших в результате удара по Одессе возросло до 29: ГСЧС показала кадры с места обстрела

Новости Днепра про Число пострадавших в результате удара по Одессе возросло до 29: ГСЧС показала кадры с места обстрела

Новости Днепра про Число пострадавших в результате удара по Одессе возросло до 29: ГСЧС показала кадры с места обстрела

Новости Днепра про Число пострадавших в результате удара по Одессе возросло до 29: ГСЧС показала кадры с места обстрела

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Новости Днепра про Число пострадавших в результате удара по Одессе возросло до 29: ГСЧС показала кадры с места обстрелаУкраїнська Новости Днепра про Число пострадавших в результате удара по Одессе возросло до 29: ГСЧС показала кадры с места обстрелаРусский

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