Посилення відповідальності за військові правопорушення: Рада підтримала закон у першому читанні

У Раді в першому читанні проголосували за законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення.

У середу, 10 квітня, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Нардеп від партії Голос Ярослав Железняк повідомив, що за відповідний законопроєкт № 10379 проголосували 254 народні депутати.

Однак поки що ухвалили урядову версію, де існує багато проблем та жорстких норм, але до другого читання профільні комітети мають внести обіцяні раніше правки.

Що передбачає законопроєкт?

нові статті про порушення військового обліку;

збільшені строки адміністративної відповідальності та адміністративного затримання;

введення кримінальної відповідальності за відмову від медичного огляду під час мобілізації;

Крім того, пропонуються збільшення розмірів штрафів і тривалості адміністративного затримання (до трьох років). Мінімальна сума штрафу за порушення, передбачені цими статтями, становитиме 8 500 гривень (порівняно зі 510 гривень раніше), а максимальна — 204 000 гривень (порівняно зі 8 500 гривень раніше).

Також пропонується прирівняти відмову від проходження медичної комісії до ухилення від призову під час мобілізації.

Проте до другого читання деякі пункти можуть змінити. Зокрема, можуть прибрати кримінальне покарання за відмову від медогляду.

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