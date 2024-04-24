Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Вышла замуж, чтобы помочь сыну подруги уехать из Украины: на Львовщине судили женщину с инвалидностью

Вышла замуж, чтобы помочь сыну подруги уехать из Украины: на Львовщине судили женщину с инвалидностью

Сегодня 16:05
просмотров

Женщина согласилась выйти замуж за сына своей приятельницы, чтобы тот смог вместе с ней уехать из Украины.

Новости Днепра про Вышла замуж, чтобы помочь сыну подруги уехать из Украины: на Львовщине судили женщину с инвалидностью

В Украине вынесли приговор женщине, которая вышла замуж за 21-летнего сына своей подруги, чтобы тот мог пересечь границу.

Об этом говорится в приговоре Мостиского районного суда Львовской области.

Подозреваемая уроженка города Нефтейганск Тюменской области Российской Федерации, но ныне живет в Украине. Она имеет инвалидность третьей группы, подтвержденную Пенсионным фондом, отмечается в материалах дела.

Женщина согласилась выйти за 21-летнего мужчину — сына приятельницы, чтобы тот смог уехать в Польшу, как опекун человека с инвалидностью.

Однако при попытке пересечения границы молодую семью задержали пограничники Госпогранслужбы. Подозреваемая полностью признала свою вину и подтвердила, что по просьбе приятельницы вышла замуж за ее сына, чтобы помочь ему уехать из Украины.

Фейковую жену приговорили к трем годам лишения свободы, смягчив приговор, заменив наказание годом условно.

Новости Днепра про Вышла замуж, чтобы помочь сыну подруги уехать из Украины: на Львовщине судили женщину с инвалидностью

Читайте также:

Новости Днепра про Вышла замуж, чтобы помочь сыну подруги уехать из Украины: на Львовщине судили женщину с инвалидностьюУкраїнська Новости Днепра про Вышла замуж, чтобы помочь сыну подруги уехать из Украины: на Львовщине судили женщину с инвалидностьюРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Закон о мобилизации: основные изменения, ожидающие украинцев с 18 мая
    Новости Украины
    Сегодня 14:27
    Закон о мобилизации: основные изменения, ожидающие украинцев с 18 мая

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый мобилизационный законопроект. Документ уже…

    Назвали перечень болезней позвоночника, за которые освобождают от мобилизации
    Новости Украины
    Вчера 20:05
    Назвали перечень болезней позвоночника, за которые освобождают от мобилизации

    Назвали перечень болезней, за которые могут освободить от мобилизации

    Требование от ТЦК и повестка: какая между ними разница
    Новости Украины
    17.04.2024 16:16
    Требование от ТЦК и повестка: какая между ними разница

    17 апреля в правительственном издании "Голос Украины" обнародовали новый закон…

    Законопроект о мобилизации: подлежат ли призыву на военную службу студенты, аспиранты и работники образования
    Новости Днепра
    12.04.2024 10:39
    Законопроект о мобилизации: подлежат ли призыву на военную службу студенты, аспиранты и работники образования

    11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации.

    Последние новости

    Кабмин запретил пересылать за границу паспорта для мужчин призывного возраста
    Кабмин запретил пересылать за границу паспорта для мужчин призывного возраста

    Кабмин снова запретил пересылать паспорта за границу, но это касается только мужчин призывного возраста.

    Сегодня 20:39
    2
    просмотров
    Житель Днепра пытался на надувном матрасе перебраться в Молдову по Днестру (ВИДЕО)
    Житель Днепра пытался на надувном матрасе перебраться в Молдову по Днестру (ВИДЕО)

    Днепрянин пытался попасть в Молдову на надувном матрасе.

    Сегодня 20:01
    2
    просмотров
    Чиновника ГСЧС из Днепропетровщины обвиняют в растрате 4 млн гривен
    Чиновника ГСЧС из Днепропетровщины обвиняют в растрате 4 млн гривен

    Чиновнику ГСЧС объявили о подозрении в служебной халатности.

    Сегодня 19:30
    2
    просмотров
    Житель Днепра вместе с игрушками рассылал по почте психотропы по всей Украине
    Житель Днепра вместе с игрушками рассылал по почте психотропы по всей Украине

    Изобретательный наркокурьер был задержан в Днепре.

    Сегодня 18:55
    3
    просмотров
    Над Днепропетровщиной впервые сбили новейшую российскую ракету Х-69
    Над Днепропетровщиной впервые сбили новейшую российскую ракету Х-69

    Над Днепропетровщиной сбили новую ракету Х-69.

    Сегодня 18:16
    3
    просмотров
    В Днепре сменили название еще 8 улиц: каких именно
    В Днепре сменили название еще 8 улиц: каких именно

    Еще восемь улиц переименовали в Днепре.

    Сегодня 17:44
    6
    просмотров
    Как жителю Днепра самостоятельно посчитать размер пенсии в 2024 году: инструкция
    Как жителю Днепра самостоятельно посчитать размер пенсии в 2024 году: инструкция

    Чтобы узнать свой будущий размер пенсии не обязательно обращаться в Пенсионный фонд. Посчитать сумму можно самостоятельно. Она зависит от страхового стажа конкретного человека, уровня его зарплаты и от суммы средней зарплаты в стране. Считают пенсию по специальной формуле.

    Сегодня 17:26
    4
    просмотров
    В Днепре выпал «цветной» дождь
    В Днепре выпал «цветной» дождь

    В Днепре выпал "желтый" дождь.

    Сегодня 16:49
    9
    просмотров
    В Днепре снова заработает детская железная дорога: время работы
    В Днепре снова заработает детская железная дорога: время работы

    Детская железная дорога в парке имени Лазаря Глобы скоро начнет новый сезон.

    Сегодня 15:08
    6
    просмотров
    Жительница Днепра продала своего сына за 1 млн гривен, чтобы открыть собственный бизнес
    Жительница Днепра продала своего сына за 1 млн гривен, чтобы открыть собственный бизнес

    В Днепре задержана женщина, которая пыталась продать сына за 1 млн гривен.

    Сегодня 14:57
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх