Вышла замуж, чтобы помочь сыну подруги уехать из Украины: на Львовщине судили женщину с инвалидностью

В Украине вынесли приговор женщине, которая вышла замуж за 21-летнего сына своей подруги, чтобы тот мог пересечь границу.
Об этом говорится в приговоре Мостиского районного суда Львовской области.
Подозреваемая уроженка города Нефтейганск Тюменской области Российской Федерации, но ныне живет в Украине. Она имеет инвалидность третьей группы, подтвержденную Пенсионным фондом, отмечается в материалах дела.
Женщина согласилась выйти за 21-летнего мужчину — сына приятельницы, чтобы тот смог уехать в Польшу, как опекун человека с инвалидностью.
Однако при попытке пересечения границы молодую семью задержали пограничники Госпогранслужбы. Подозреваемая полностью признала свою вину и подтвердила, что по просьбе приятельницы вышла замуж за ее сына, чтобы помочь ему уехать из Украины.
Фейковую жену приговорили к трем годам лишения свободы, смягчив приговор, заменив наказание годом условно.
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