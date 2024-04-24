Вышла замуж, чтобы помочь сыну подруги уехать из Украины: на Львовщине судили женщину с инвалидностью

Женщина согласилась выйти замуж за сына своей приятельницы, чтобы тот смог вместе с ней уехать из Украины.

В Украине вынесли приговор женщине, которая вышла замуж за 21-летнего сына своей подруги, чтобы тот мог пересечь границу.

Об этом говорится в приговоре Мостиского районного суда Львовской области.

Подозреваемая уроженка города Нефтейганск Тюменской области Российской Федерации, но ныне живет в Украине. Она имеет инвалидность третьей группы, подтвержденную Пенсионным фондом, отмечается в материалах дела.

Женщина согласилась выйти за 21-летнего мужчину — сына приятельницы, чтобы тот смог уехать в Польшу, как опекун человека с инвалидностью.

Однако при попытке пересечения границы молодую семью задержали пограничники Госпогранслужбы. Подозреваемая полностью признала свою вину и подтвердила, что по просьбе приятельницы вышла замуж за ее сына, чтобы помочь ему уехать из Украины.

Фейковую жену приговорили к трем годам лишения свободы, смягчив приговор, заменив наказание годом условно.

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