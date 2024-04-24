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Закон о мобилизации: основные изменения, ожидающие украинцев с 18 мая

Сегодня 14:27
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый мобилизационный законопроект. Документ уже обнародовали в "Голосе Украины", поэтому 18 мая закон вступит в силу.

Новости Днепра про Закон о мобилизации: основные изменения, ожидающие украинцев с 18 мая

Минобороны опубликовало инфографику, где изложило основные изменения, ожидающие украинцев. Рассказываем о самых важных из них.

Теперь местные власти должны содействовать организации военных собраний, распространять информацию о мобилизации, извещать призывников, помогать терробороне в подготовке и выполнении задач, а также проводить мобилизационные и демобилизационные мероприятия на местном уровне.

Также у них будут полномочия взаимодействовать с органами государственной власти и силами обороны для обмена информацией.

Новости Днепра про Закон о мобилизации: основные изменения, ожидающие украинцев с 18 мая

Что должны делать граждане?

Мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военно-учетный документ и показывать по требованию уполномоченных лиц, а также уточнять учетные данные через центры предоставления административных услуг или электронный кабинет (регистрация которого только по желанию).

Эти граждане обязаны приходить в ТЦК и СП для военного учета и медосмотра. Прибытие на сборные пункты по вызову и повестке обязательно.

Граждане Украины обязаны предоставлять имущество, здания, транспорт для вооруженных сил и других формирований с компенсацией стоимости государством.

Новости Днепра про Закон о мобилизации: основные изменения, ожидающие украинцев с 18 мая

Что будет, если не выполнить эти требования?

Если призывник не исполнил свои обязанности, руководитель ТЦК и СП обращается в полицию для административного задержания и доставки гражданина. На выполнение требований дается 10 дней, после чего ТЦК и СП обращается в суд относительно временного ограничения права управления транспортными средствами до выполнения или отзыва требования.

Более детально на инфографике:

Новости Днепра про Закон о мобилизации: основные изменения, ожидающие украинцев с 18 мая

Кому дают отсрочку?

Здесь почти ничего не изменилось. Отсрочку получат забронированные органами власти люди, а также те, кто признан непригодным, имеет инвалидность или являются смотрителем/опекуном больных/или детей-сирот.

Также не будут призывать людей, у которых есть в семье пропавшие без вести или погибшие родственники. Оставили отсрочку для аспирантов и научно-педагогических работников.

Новости Днепра про Закон о мобилизации: основные изменения, ожидающие украинцев с 18 мая

Военный учет – основные изменения

Призывники – это мужчины до 25 лет. Женщины по желанию.

Мобилизация с 25 лет, а не 27, как раньше.

Новости Днепра про Закон о мобилизации: основные изменения, ожидающие украинцев с 18 мая

Новости Днепра про Закон о мобилизации: основные изменения, ожидающие украинцев с 18 мая

В Министерстве также объяснили, как будет проходить базовая общевойсковая подготовка.

Это одно из новшеств. Обучение включат в учебные планы. Освобождаются от него непригодные по состоянию здоровья или мужчины, которые уже проходили военную службу или подготовку в других органах.

Дамы могут пройти базовую общевойсковую подготовку по желанию.

Новости Днепра про Закон о мобилизации: основные изменения, ожидающие украинцев с 18 мая

Полностью ознакомиться с пояснением от Минобороны можно на САЙТЕ 

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Новости Днепра про Закон о мобилизации: основные изменения, ожидающие украинцев с 18 маяУкраїнська Новости Днепра про Закон о мобилизации: основные изменения, ожидающие украинцев с 18 маяРусский

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