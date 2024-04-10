Жительница Днепра три месяца обворовывала один и тот же магазин парфюмерии

В Днепре объявили приговор женщине, которая в течение двух месяцев выносила из магазина дорогие духи.

Об этом говорится в приговоре, обнародованном на сайте Единого реестра судебных решений.

Жительница Днепра четыре раза за три месяца воровала духи из магазина Brocard, расположенного на ул. Королевы Елизаветы II. В материалах дела отмечено, что женщина украла:

30 июня 2023 года духов на сумму – 9844 гривен;

12 июля 2023 два флакона каждый по 8276 гривен, общая стоимость — 16 555 гривен;

30 августа 2023 года духи стоимостью – 3612 гривен.

Как рассказала на суде обвиняемая, она приходила в магазин с периодичностью несколько недель, брала духи, которые ей понравились, клала их в сумку и выходила, не заплатив.

Таким образом, в одном магазине за три месяца она украла товара на почти 30 тысяч гривен. Однако во время очередной попытки совершить кражу – женщину задержали.

Во время суда женщина пошла на соглашение с прокурором и признала свою вину.

27 марта 2024 года Бабушкинский районный суд признал ее виновной в совершении уголовного правонарушения и назначил согласованную сторонами меру наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Однако суд смягчил наказание и днепрянка получила 2 года условно.

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