Жительница Днепра три месяца обворовывала один и тот же магазин парфюмерии

Об этом говорится в приговоре, обнародованном на сайте Единого реестра судебных решений.
Жительница Днепра четыре раза за три месяца воровала духи из магазина Brocard, расположенного на ул. Королевы Елизаветы II. В материалах дела отмечено, что женщина украла:
Как рассказала на суде обвиняемая, она приходила в магазин с периодичностью несколько недель, брала духи, которые ей понравились, клала их в сумку и выходила, не заплатив.
Таким образом, в одном магазине за три месяца она украла товара на почти 30 тысяч гривен. Однако во время очередной попытки совершить кражу – женщину задержали.
Во время суда женщина пошла на соглашение с прокурором и признала свою вину.
27 марта 2024 года Бабушкинский районный суд признал ее виновной в совершении уголовного правонарушения и назначил согласованную сторонами меру наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Однако суд смягчил наказание и днепрянка получила 2 года условно.
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