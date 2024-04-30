Стреляла в 17-летнюю девушку: появилось видео конфликта между подростками у кафе на ж/м Ломовской

В минувшую субботу, 27 апреля, на ж/м Ломовский возле кафе «Mirvari» разборки между подростками завершились стрельбой. Несовершеннолетние встретились, чтобы разрешить конфликт, но 14-летняя девушка выстрелила из страйкбольного оружия в 17-летнюю оппонентку.
Впоследствии в полиции сообщили, что возбуждено уголовное производство по факту хулиганских действий с участием несовершеннолетних. Правоохранители подтвердили, что между двумя девушками 14 и 17 лет началась ссора, во время которой младшая достала предмет, похожий на пистолет, и выстрелила в сторону знакомой.
В сети обнародовали видео с камер видеонаблюдения возле кафе, рядом с которым произошла стрельба.
Девушка несколько раз выстрелила в 17-летнюю знакомую, из-за чего та получила телесные повреждения. Сейчас с пострадавшей все хорошо.
На месте работала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. По указанному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
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