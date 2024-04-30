Стріляла в 17-річну дівчину: зʼявилося відео конфлікту між підлітками біля кафе на ж/м Ломівській

Підліткова "стрілка" завершилася стріляниною.

Минулої суботи, 27 квітня, на ж/м Ломівський біля кафе “Mirvari” розбірки між підлітками завершилися стріляниною. Неповнолітні зустрілися, аби вирішити конфлікт, але 14-річна дівчина вистрелила зі страйкбольної зброї в 17-річну опонентку. Згодом у поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганських дій за участі неповнолітніх. Правоохоронці підтвердили, що між двома дівчатами 14 та 17 років розпочалася сварка, під час якої молодша дістала предмет схожий на пістолет та вистрелила в бік знайомої.

У мережі оприлюднили відео з камер відеонагляду біля кафе, поруч з яким сталася стрілянина.

Дівчина кілька разів вистрелила в 17-річну знайому, через що та отримала тілесні ушкодження. Нині з постраждалою все гаразд.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини події. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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