Цветут магнолия Кобус и миндаль: в субботу в Днепре будет работать ботсад

Наслаждайтесь весной!

В эту субботу, 13 апреля, ботанический сад Днепровского национального университета будет открыт для посещения с 10:00 до 16:00.

Об этом сообщили на странице ботсада в Facebook.

Отмечается, что посетителей будут ждать экскурсии по саду, посещение экспозиционной оранжереи, продажа растений в производственной теплице и в парниках. Кроме того, для всех желающих проведут мастер-класс по рисованию по глине.

Каждый участник заберет с собой глиняный магнит, расписанный собственноручно. Можно присоединяться с 11:00. На территории сада уже цветет магнолия Кобус, миндаль и первоцветы. Ждем вас! — говорится в сообщении.

Отметим, вход для взрослых — 45 грн, для детей — 15 грн!

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге цветут цветы, которые названы именем персонажа древнегреческой мифологии (ФОТО).

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