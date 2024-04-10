Цветут магнолия Кобус и миндаль: в субботу в Днепре будет работать ботсад

В эту субботу, 13 апреля, ботанический сад Днепровского национального университета будет открыт для посещения с 10:00 до 16:00.
Об этом сообщили на странице ботсада в Facebook.
Отмечается, что посетителей будут ждать экскурсии по саду, посещение экспозиционной оранжереи, продажа растений в производственной теплице и в парниках. Кроме того, для всех желающих проведут мастер-класс по рисованию по глине.
Каждый участник заберет с собой глиняный магнит, расписанный собственноручно. Можно присоединяться с 11:00. На территории сада уже цветет магнолия Кобус, миндаль и первоцветы. Ждем вас! — говорится в сообщении.
Отметим, вход для взрослых — 45 грн, для детей — 15 грн!
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге цветут цветы, которые названы именем персонажа древнегреческой мифологии (ФОТО).
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