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  • Нужна помощь: в Днепре разыскивают 34-летнюю женщину, которая имеет первую группу инвалидности

Нужна помощь: в Днепре разыскивают 34-летнюю женщину, которая имеет первую группу инвалидности

Сегодня 12:28
просмотров

Присмотритесь внимательно к фото!

Новости Днепра про Нужна помощь: в Днепре разыскивают 34-летнюю женщину, которая имеет первую группу инвалидности

В Днепре разыскивают 34-летнюю Татьяну Лебединскую, которая имеет первую группу инвалидности (психиатрическое заболевание).

Женщина исчезла 19 декабря в районе базы на улице Старочумацкой, 6 (ранее – улица Байкальская). Отмечается, что горожанка исчезает уже не в первый раз.

Правоохранителям нужна помощь в поисках.

Об этом сообщает «Информатор».

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения.

Была одета в серую куртку с капюшоном и темные брюки, на голове – шапка Nike, на ногах – темно-зеленые галоши.

Особая примета: плохо разговаривает.

Если вы видели женщину или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (050) 622-89-46 или «102».

Важна любая информация!

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Новости Днепра про Нужна помощь: в Днепре разыскивают 34-летнюю женщину, которая имеет первую группу инвалидностиУкраїнська Новости Днепра про Нужна помощь: в Днепре разыскивают 34-летнюю женщину, которая имеет первую группу инвалидностиРусский

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