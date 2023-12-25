Нужна помощь: в Днепре разыскивают 34-летнюю женщину, которая имеет первую группу инвалидности

В Днепре разыскивают 34-летнюю Татьяну Лебединскую, которая имеет первую группу инвалидности (психиатрическое заболевание).
Женщина исчезла 19 декабря в районе базы на улице Старочумацкой, 6 (ранее – улица Байкальская). Отмечается, что горожанка исчезает уже не в первый раз.
Правоохранителям нужна помощь в поисках.
Об этом сообщает «Информатор».
Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения.
Была одета в серую куртку с капюшоном и темные брюки, на голове – шапка Nike, на ногах – темно-зеленые галоши.
Особая примета: плохо разговаривает.
Если вы видели женщину или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (050) 622-89-46 или «102».
Важна любая информация!
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