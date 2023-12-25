Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Днепропетровщина на третьем месте по Украине по количеству действующих церквей УПЦ МП

Днепропетровщина на третьем месте по Украине по количеству действующих церквей УПЦ МП

Сегодня 22:01
просмотров

На Днепропетровщине до сих пор существует более полутысячи церквей, которые принадлежат УПЦ МП.

Новости Днепра про Днепропетровщина на третьем месте по Украине по количеству действующих церквей УПЦ МП

В этом году Украина впервые официально празднует Рождество по новому календарю. Это касается, прежде всего, Православной церкви Украины, которую возглавляет митрополит Эпифаний. Цифровой сервис «Опендатабот» подсчитал, сколько церквей до сих пор не перешли в ПЦУ и остаются подчиненными УПЦ МП.

С начала войны отказались от Московского патриархата и перешли в ПЦУ 589 церквей. Больше всего церквей сменили патриархат на Киевщине — 138, Хмельнитчине — 125, а Винницкой области — 67.

В то же время более 8 тысяч церквей в Украине до сих пор подчинены УПЦ МП. Что интересно, 99% из них, несмотря на требования закона, до сих пор не указали в своем названии принадлежность к Московскому патриархату.

Некоторые из них принудительно получили приставку МП к своему названию. Таких за два года насчитали 59 церквей.

Больше всего церквей, связанных с Россией, остается на Донетчине — 683, Винницкой — 534, Днепропетровщине — 527, Хмельнитчине — 506.

Новости Днепра про Днепропетровщина на третьем месте по Украине по количеству действующих церквей УПЦ МП

Стоит отметить, что в 2023 году ни одна из церквей на Днепропетровщине не перешла в ПЦУ.

Новости Днепра про Днепропетровщина на третьем месте по Украине по количеству действующих церквей УПЦ МП

Читайте также:

Новости Днепра про Днепропетровщина на третьем месте по Украине по количеству действующих церквей УПЦ МПУкраїнська Новости Днепра про Днепропетровщина на третьем месте по Украине по количеству действующих церквей УПЦ МПРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Жители пригорода Днепра с 27 по 29 декабря останутся без света (все адреса)
Новости Днепра
Сегодня 21:31
Жители пригорода Днепра с 27 по 29 декабря останутся без света (все адреса)

ДТЭК анонсировал отключение света в пригороде Днепра.

Четверо умерли: какая ситуация в Днепре и области с ОРВИ и коронавирусом
Новости Днепра
Сегодня 20:52
Четверо умерли: какая ситуация в Днепре и области с ОРВИ и коронавирусом

В региональном отделении лаборатории Минздрава в очередной раз обнародовали статистику…

Житель Днепра убил свою знакомую, потому что приревновал
Новости Днепра
Сегодня 19:22
Житель Днепра убил свою знакомую, потому что приревновал

Житель Днепра убил свою знакомую из-за ревности.

В одной из общин Днепропетровщины «зачистили» все русифицированные названия
Новости Днепра
Сегодня 18:40
В одной из общин Днепропетровщины «зачистили» все русифицированные названия

В обществе на Днепропетровщине полностью вычистили топонимию от российских названий.

Последние новости

Жители пригорода Днепра с 27 по 29 декабря останутся без света (все адреса)
Жители пригорода Днепра с 27 по 29 декабря останутся без света (все адреса)

ДТЭК анонсировал отключение света в пригороде Днепра.

Сегодня 21:31
3
просмотров
Четверо умерли: какая ситуация в Днепре и области с ОРВИ и коронавирусом
Четверо умерли: какая ситуация в Днепре и области с ОРВИ и коронавирусом

В региональном отделении лаборатории Минздрава в очередной раз обнародовали статистику заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Сегодня 20:52
3
просмотров
Нардепы хотят ввести в Украине необычный праздник
Нардепы хотят ввести в Украине необычный праздник

Народные депутаты зарегистрировали законопроект, предусматривающий новый праздник в Украине – День благодарения Богу.

Сегодня 20:04
4
просмотров
Житель Днепра убил свою знакомую, потому что приревновал
Житель Днепра убил свою знакомую, потому что приревновал

Житель Днепра убил свою знакомую из-за ревности.

Сегодня 19:22
1
просмотров
В одной из общин Днепропетровщины «зачистили» все русифицированные названия
В одной из общин Днепропетровщины «зачистили» все русифицированные названия

В обществе на Днепропетровщине полностью вычистили топонимию от российских названий.

Сегодня 18:40
3
просмотров
В Кривом Роге разоблачили псевдоволонтера: пообещал купить плиты для бронежилетов
В Кривом Роге разоблачили псевдоволонтера: пообещал купить плиты для бронежилетов

Мужчина взял деньги для закупки товара, а затем перестал выходить на связь.

Сегодня 18:10
8
просмотров
На войне погибла звезда украинских сериалов и актер из Днепра Борис Колесник
На войне погибла звезда украинских сериалов и актер из Днепра Борис Колесник

На войне погиб известный актер из Днепропетровской области.

Сегодня 18:08
5
просмотров
Во сколько обойдется в среднем новогодний стол в Днепре: не менее половины прожиточного минимума
Во сколько обойдется в среднем новогодний стол в Днепре: не менее половины прожиточного минимума

В этом году новогодний стол для жителей Днепра обойдется в среднем в 2879 грн. Об этом заявили в «Институте аграрной экономики». По данным этого учреждения, это на 214 грн больше, чем в прошлом году. Журналисты  dnepr.info решили подсчитать, что может…

Сегодня 17:42
4
просмотров
В Днепре пес-великан без хозяина решил проехаться в 124-й маршрутке (ВИДЕО)
В Днепре пес-великан без хозяина решил проехаться в 124-й маршрутке (ВИДЕО)

В Днепре пес залез в маршрутку и отказывался оттуда вылезать.

Сегодня 17:31
5
просмотров
В Днепре на 26 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение: порывы 15-20 м/с
В Днепре на 26 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение: порывы 15-20 м/с

Берегите себя!

Сегодня 17:05
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх