Днепропетровщина на третьем месте по Украине по количеству действующих церквей УПЦ МП

В этом году Украина впервые официально празднует Рождество по новому календарю. Это касается, прежде всего, Православной церкви Украины, которую возглавляет митрополит Эпифаний. Цифровой сервис «Опендатабот» подсчитал, сколько церквей до сих пор не перешли в ПЦУ и остаются подчиненными УПЦ МП.
С начала войны отказались от Московского патриархата и перешли в ПЦУ 589 церквей. Больше всего церквей сменили патриархат на Киевщине — 138, Хмельнитчине — 125, а Винницкой области — 67.
В то же время более 8 тысяч церквей в Украине до сих пор подчинены УПЦ МП. Что интересно, 99% из них, несмотря на требования закона, до сих пор не указали в своем названии принадлежность к Московскому патриархату.
Некоторые из них принудительно получили приставку МП к своему названию. Таких за два года насчитали 59 церквей.
Больше всего церквей, связанных с Россией, остается на Донетчине — 683, Винницкой — 534, Днепропетровщине — 527, Хмельнитчине — 506.
Стоит отметить, что в 2023 году ни одна из церквей на Днепропетровщине не перешла в ПЦУ.
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