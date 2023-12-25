Дніпропетровщина на третьому місці по Україні за кількістю діючих церков УПЦ МП

На Дніпропетровщині досі існує понад півтисячі церков, які належать до УПЦ МП.

Цьогоріч Україна вперше офіційно святкує Різдво за новим календарем. Це стосується перш за все Православної церкви України, яку очолює митрополит Епіфаній. Цифровий сервіс “Опендатабот” підрахував скільки церков досі не перейшли до ПЦУ та залишаються підпорядкованими УПЦ МП.

З початку великої війни відмовилися від Московського патріархату та перейшли до ПЦУ 589 церков. Найбільше церков змінили патріархат на Київщині — 138, Хмельниччині — 125,а Вінниччині — 67.

Водночас понад 8 тисяч церков в Україні досі підпорядковані УПЦ МП. Що цікаво, 99% із них попри вимоги закону досі не вказали у своїй назві приналежність до Московського патріархату.

Деякі із них примусово отримали приставку МП до своєї назви. Таких за два роки нарахували 59 парафій.

Найбільше церков, повʼязаних з Росією, залишається на Донеччині — 683, Вінниччині — 534, Дніпропетровщині — 527, Хмельниччині — 506.

Варто зауважити, що у 2023 році жодна з церков на Дніпропетровщині, не перейшла до ПЦУ.

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