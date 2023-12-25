У Дніпрі та області засніжило: в якому стані траси та як працює міжміське транспортне сполучення

На автошляхах області вже працює 100 одиниць техніки – комунальники розчистили та посипали майже 5 тис. км доріг державного і місцевого значення. Роботи тривають!
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, наразі усі траси проїзні, а міжміське транспортне сполучення працює за графіком.
Прошу водіїв та пішоходів бути максимально обережними, – додав Лисак.
Зазначимо, на вулицях Дніпра також працює спецтранспорт – водіїв просять пропускати його та паркувати машини відповідно до правил. А краще – без нагальної потреби не виїжджати у місто на власних авто, а користуватися громадським транспортом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра попередили про подвійну небезпеку: ураганний вітер та слизота.
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