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У Дніпрі та області засніжило: в якому стані траси та як працює міжміське транспортне сполучення

Сьогодні 10:48
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На Дніпропетровщині справжня зима - сніжить від самого ранку! Крім того, на дорогах можлива ожеледиця.
Новости Днепра про У Дніпрі та області засніжило: в якому стані траси та як працює міжміське транспортне сполучення

Фото ілюстративне.

На автошляхах області вже працює 100 одиниць техніки – комунальники розчистили та посипали майже 5 тис. км доріг державного і місцевого значення. Роботи тривають!

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, наразі усі траси проїзні, а міжміське транспортне сполучення працює за графіком.

Прошу водіїв та пішоходів бути максимально обережними, – додав Лисак.

Новости Днепра про У Дніпрі та області засніжило: в якому стані траси та як працює міжміське транспортне сполучення

Зазначимо, на вулицях Дніпра також працює спецтранспорт – водіїв просять пропускати його та паркувати машини відповідно до правил. А краще – без нагальної потреби не виїжджати у місто на власних авто, а користуватися громадським транспортом!

Новости Днепра про У Дніпрі та області засніжило: в якому стані траси та як працює міжміське транспортне сполучення

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра попередили про подвійну небезпеку: ураганний вітер та слизота.

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Новости Днепра про У Дніпрі та області засніжило: в якому стані траси та як працює міжміське транспортне сполученняУкраїнська

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