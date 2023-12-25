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  • Водій маршрутки із Дніпра не хотів везти пенсіонерку, яка їхала на поховання сина-військового

Водій маршрутки із Дніпра не хотів везти пенсіонерку, яка їхала на поховання сина-військового

Сьогодні 11:25
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У Дніпрі водій не захотів везти пенсіонерку, яка їхала на похорони сина.

Новости Днепра про Водій маршрутки із Дніпра не хотів везти пенсіонерку, яка їхала на поховання сина-військового

Неприємна ситуація сталася цими вихідними на маршруті №55 в Дніпрі. Водій відмовився везти жінку, яка має пільгове посвідчення. Як стверджує Sergiy Sergio панянка їхала на похорони свого сина, який загинув на фронті. 

Пенсіонерка намагалася зайти в маршрутку та показала пенсійне посвідчення, але водій сказав, що везти її не буде, позаяк нібито є заборона міськради на обмежену кількість пільговиків, хоча салон був напівпустим. 

Маршрутники люди з іншої планети! Сьогодні водій 55 маршруту відмовив в проїзді по посвідченню (пенсійне) жінці пенсійного віку, яка їхала з іншого міста на поховання свого сина, який загинув на фронті. У маршрутці були вільні сидячи місця, але водій заборонив їй заходити, посилаючись на заборону Дніпровської міської ради обмежена кількість пільговиків і тому, що він босий і голодний. Це треш! – розповідає пасажир, який став свідком конфлікту. 
У салоні були вільні місця, але водій відмовився пустити пасажирку з пільгами. Люди, які були в салоні, заплатили за жінку і вона все ж змогла поїхати. 
 
Зауважимо, що обмеження дійсно існує, але повної заборони на проїзд пільговиків немає. До 10 та після 15 в маршрутці одночасно може їхати від 2 до 6 людей (у залежності від розмірів транспорту; у маршрутці малої місткості – 2 людини, у великому автобусі до 6), які мають пільги. Однак у період із 10:00 до 15:00 пасажирів пільгових категорій перевозять у необмеженій кількості.
 

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