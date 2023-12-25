Дайвери із Дніпра напередодні Різдва встановили ялинку на дні затопленого кар’єру (ФОТО)

Підводну ялинку встановили поблизу Дніпра.

Дніпровські дайвери вкотре встановили підводну ялинку на дні Новомиколаївського кар’єру, що знаходиться неподалік від обласного центру. Процес встановлення дерева показав інструктор з дайвінгу Андрій Воробйов.

Щорічно дайвери прикрашають маленьку ялинку, яку встановлюють на дні кар’єру. Такою була цьогорічна красуня.

Встановили дерево у переддень Різдва. Ялинку скромно прикрасили, але не забули про гірлянди, які світяться навіть під водою.

Традиція існує вже майже два десятки, тому навіть попри війну дайвери знайшли спосіб встановили ялинку.

Замість подаруночків під ялинкою залишили знайдені на дні загублені кимось окуляри.

Побачити як це було можна ТУТ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Дніпрі помітили Санту на велосипеді, а напередодні на воді влаштували костюмований карнавал.

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