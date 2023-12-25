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  • Дайвери із Дніпра напередодні Різдва встановили ялинку на дні затопленого кар’єру (ФОТО)

Дайвери із Дніпра напередодні Різдва встановили ялинку на дні затопленого кар’єру (ФОТО)

Сьогодні 10:38
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Підводну ялинку встановили поблизу Дніпра.

Новости Днепра про Дайвери із Дніпра напередодні Різдва встановили ялинку на дні затопленого кар’єру (ФОТО)

Дніпровські дайвери вкотре встановили підводну ялинку на дні Новомиколаївського кар’єру, що знаходиться неподалік від обласного центру. Процес встановлення дерева показав інструктор з дайвінгу Андрій Воробйов. 

Щорічно дайвери прикрашають маленьку ялинку, яку встановлюють на дні кар’єру. Такою була цьогорічна красуня. 

Новости Днепра про Дайвери із Дніпра напередодні Різдва встановили ялинку на дні затопленого кар’єру (ФОТО)

Встановили дерево у переддень Різдва. Ялинку скромно прикрасили, але не забули про гірлянди, які світяться навіть під водою. 

Новости Днепра про Дайвери із Дніпра напередодні Різдва встановили ялинку на дні затопленого кар’єру (ФОТО)

Традиція існує вже майже два десятки, тому навіть попри війну дайвери знайшли спосіб встановили ялинку. 

Новости Днепра про Дайвери із Дніпра напередодні Різдва встановили ялинку на дні затопленого кар’єру (ФОТО)

Замість подаруночків під ялинкою залишили знайдені на дні загублені кимось окуляри. 

Новости Днепра про Дайвери із Дніпра напередодні Різдва встановили ялинку на дні затопленого кар’єру (ФОТО)

Побачити як це було можна ТУТ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Дніпрі помітили Санту на велосипеді, а напередодні на воді влаштували костюмований карнавал. 

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Новости Днепра про Дайвери із Дніпра напередодні Різдва встановили ялинку на дні затопленого кар’єру (ФОТО)Українська

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