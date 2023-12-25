У Дніпрі сьогодні вимкнуть світло багатьом мешканцям: не буде 9 годин (АДРЕСИ)

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Сьогодні, 25 грудня, у Дніпрі вимкнуть світло багатьом мешканцям з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. 152-ї дивізії: 160-Д;

вул. Аеродром: 32, 147, 227, 271, 303;

вул. Аеропорт: 37, 70, 160-Б, 209, 210-А, 211, 223-А, 263, 303;

вул. Будівельників: 10-Н, 17;

с. Новоалександрівка:

вул. Аеродром: 14-Б, 211;

с. Старі Кодаки:

вул. Аеропорт: 33, 70, 145, 160, 187, 209, 210-Г, 250;

вул. Автозаводська: 51-61 (непарні), 88-Б, 90-Д, 92-100 (парні), 102-А, 104, 106, 112-124 (парні), 128-136 (парні);

вул. Переможців: 8-А, 31-39 (непарні), 40-64, 65-А, 66-80 (парні), 81, 84-110 (парні);

вул. Зимова: 1-11, 12-А, 13-18, 20;

пров. Зимовий: 1-6, 8;

пров. Громадський: 1-5, 7-13, 15-17, 18-А, 19-21, 23, 27-31, 34-42 (парні);

проїзд Шаховий: 12, 14, 16-21, 22-Б, 23-29, 30-А, 31-33, 35-37, 39.

Підготуйтеся!

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