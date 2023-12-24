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Новини “Нова пошта”, “Укрпошта” та Meest не працюватимуть 1-го січня на Новий рік
“Нова пошта”, “Укрпошта” та Meest не працюватимуть 1-го січня на Новий рік
Великі українські служби доставки товарів не будуть працювати 1-го січня.
“Нова пошта” працюватиме 31 грудня з 09:00 до 17:00.
“Укрпошта” працюватиме 25 грудня та 31 грудня за звичним графіком.
Meest працюватиме без змін графіку 30 грудня, а також другого та шостого січня.
Деякі відділення “Нової пошти” можуть працювати за індивідуальним графіком 31 грудня.
З графіком можна
ознайомитися на офіційному сайті компанії.
У день Різдва більшість відділень “Нової пошти” працюватимуть за звичайним графіком.
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