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  • “Нова пошта”, “Укрпошта” та Meest не працюватимуть 1-го січня на Новий рік

“Нова пошта”, “Укрпошта” та Meest не працюватимуть 1-го січня на Новий рік

Сьогодні 16:53
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Великі українські служби доставки товарів не будуть працювати 1-го січня.

Новости Днепра про

  • “Нова пошта” працюватиме 31 грудня з 09:00 до 17:00.
  • “Укрпошта” працюватиме 25 грудня та 31 грудня за звичним графіком.
  • Meest працюватиме без змін графіку 30 грудня, а також другого та шостого січня.

Деякі відділення “Нової пошти” можуть працювати за індивідуальним графіком 31 грудня.

З графіком можна ознайомитися на офіційному сайті компанії.

У день Різдва більшість відділень “Нової пошти” працюватимуть за звичайним графіком.

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