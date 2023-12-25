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В Днепре сегодня выключат свет многим жителям: не будет 9 часов (АДРЕСА)

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Новости Днепра про В Днепре сегодня выключат свет многим жителям: не будет 9 часов (АДРЕСА)

Сегодня, 25 декабря, в Днепре выключат свет многим жителям с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. 152-й дивизии: 160-Д;
  • ул. Аэродром: 32, 147, 227, 271, 303;
  • ул. Аэропорт: 37, 70, 160-Б, 209, 210-А, 211, 223-А, 263, 303;
  • ул. Строителей: 10-Н, 17;
  • с. Новоалександровка:
  • ул. Аэродром: 14-Б, 211;
  • с. Старые Кодаки:
  • ул. Аэропорт: 33, 70, 145, 160, 187, 209, 210-Г, 250;
  • ул. Автозаводская: 51-61 (нечетные), 88-Б, 90-Д, 92-100 (четные), 102-А, 104, 106, 112-124 (четные), 128-136 (четные);
  • ул. Победителей: 8-А, 31-39 (нечетные), 40-64, 65-А, 66-80 (четные), 81, 84-110 (четные);
  • ул. Зимняя: 1-11, 12-А, 13-18, 20;
  • пер. Зимний: 1-6, 8;
  • пер. Общественный: 1-5, 7-13, 15-17, 18-А, 19-21, 23, 27-31, 34-42 (четные);
  • проезд Шахматный: 12, 14, 16-21, 22-Б, 23-29, 30-А, 31-33, 35-37, 39.

Подготовьтесь!

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Новости Днепра про В Днепре сегодня выключат свет многим жителям: не будет 9 часов (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про В Днепре сегодня выключат свет многим жителям: не будет 9 часов (АДРЕСА)Русский

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