В Днепре сегодня выключат свет многим жителям: не будет 9 часов (АДРЕСА)

Сегодня, 25 декабря, в Днепре выключат свет многим жителям с 8:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Подготовьтесь!
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